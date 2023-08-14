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https://sputnikarabic.ae/20230814/توقعات-بتسليم-منظومات-إس---400-للهند-في-الإطار-الزمني-المتفق-عليه-1080045341.html
توقعات بتسليم منظومات "إس - 400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه
توقعات بتسليم منظومات "إس - 400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه
صرّح رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الاثنين، بأن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لإمداد الهند بمنظومات "إس - 400". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T09:51+0000
2023-08-14T09:51+0000
روسيا
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وقال شوغايف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "يجري إنتاج منظومات "إس-400- تيريومف" المضادة للطائرات وفقًا للموعد المحدد". وأضاف شوغايف، قائلا: "من المتوقع أن يتم تسليم منظومات "إس-400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه".وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف، أن "الهند وروسيا ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لعقد توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس- 400"، وقريبًا ستتلقى الهند ثلث الشحنات بموجب هذا العقد".وأضاف السفير الروسي: "الخطوات التالية في الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا: أصدقاء قدامى، وآفاق جديدة، كلا الجانبين ملتزمان بإتمام العقد بأكمله. وسنفعل ذلك بالتأكيد. لا شيء سيوقفه".وتابع السفير الروسي : "بالنسبة إلى "إس -400" يمكنني القول بأن الجزء الثالث من عمليات التسليم سيكتمل في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20230206/الهند-وروسيا-تعلنان-التزامهما-بتنفيذ-عقد-توريد-إس--400-1073184663.html
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توقعات بتسليم منظومات "إس - 400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه

09:51 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة لطائرات
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة لطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
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صرّح رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الاثنين، بأن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لإمداد الهند بمنظومات "إس - 400".
وقال شوغايف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "يجري إنتاج منظومات "إس-400- تيريومف" المضادة للطائرات وفقًا للموعد المحدد".
وأضاف شوغايف، قائلا: "من المتوقع أن يتم تسليم منظومات "إس-400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه".
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة لطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الهند وروسيا تعلنان التزامهما بتنفيذ عقد توريد "إس- 400"
6 فبراير, 15:24 GMT
وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف، أن "الهند وروسيا ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لعقد توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس- 400"، وقريبًا ستتلقى الهند ثلث الشحنات بموجب هذا العقد".
وأضاف السفير الروسي: "الخطوات التالية في الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا: أصدقاء قدامى، وآفاق جديدة، كلا الجانبين ملتزمان بإتمام العقد بأكمله. وسنفعل ذلك بالتأكيد. لا شيء سيوقفه".
وتابع السفير الروسي : "بالنسبة إلى "إس -400" يمكنني القول بأن الجزء الثالث من عمليات التسليم سيكتمل في المستقبل القريب".
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