https://sputnikarabic.ae/20230814/توقعات-بتسليم-منظومات-إس---400-للهند-في-الإطار-الزمني-المتفق-عليه-1080045341.html
توقعات بتسليم منظومات "إس - 400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه
توقعات بتسليم منظومات "إس - 400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه
صرّح رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الاثنين، بأن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لإمداد الهند بمنظومات "إس - 400". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T09:51+0000
2023-08-14T09:51+0000
2023-08-14T09:51+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061689444_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_61ee77e9bd4e7706f636711aeef8f586.jpg
وقال شوغايف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "يجري إنتاج منظومات "إس-400- تيريومف" المضادة للطائرات وفقًا للموعد المحدد". وأضاف شوغايف، قائلا: "من المتوقع أن يتم تسليم منظومات "إس-400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه".وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف، أن "الهند وروسيا ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لعقد توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس- 400"، وقريبًا ستتلقى الهند ثلث الشحنات بموجب هذا العقد".وأضاف السفير الروسي: "الخطوات التالية في الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا: أصدقاء قدامى، وآفاق جديدة، كلا الجانبين ملتزمان بإتمام العقد بأكمله. وسنفعل ذلك بالتأكيد. لا شيء سيوقفه".وتابع السفير الروسي : "بالنسبة إلى "إس -400" يمكنني القول بأن الجزء الثالث من عمليات التسليم سيكتمل في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20230206/الهند-وروسيا-تعلنان-التزامهما-بتنفيذ-عقد-توريد-إس--400-1073184663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061689444_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c845de73cd78feb3d61183eaaef417c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
توقعات بتسليم منظومات "إس - 400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه
تابعنا عبر
صرّح رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الاثنين، بأن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لإمداد الهند بمنظومات "إس - 400".
وقال شوغايف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "يجري إنتاج منظومات "إس-400- تيريومف" المضادة للطائرات وفقًا للموعد المحدد".
وأضاف شوغايف، قائلا: "من المتوقع أن يتم تسليم منظومات "إس-400" للهند في الإطار الزمني المتفق عليه".
وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف، أن "الهند وروسيا ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لعقد توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس- 400"، وقريبًا ستتلقى الهند ثلث الشحنات بموجب هذا العقد".
وأضاف السفير الروسي: "الخطوات التالية في الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا: أصدقاء قدامى، وآفاق جديدة، كلا الجانبين ملتزمان بإتمام العقد بأكمله. وسنفعل ذلك بالتأكيد. لا شيء سيوقفه".
وتابع السفير الروسي : "بالنسبة إلى "إس -400" يمكنني القول بأن الجزء الثالث من عمليات التسليم سيكتمل في المستقبل القريب".