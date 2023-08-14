https://sputnikarabic.ae/20230814/دراسة-عضو-بشري-يزيله-الأطباء-لعدم-فائدته-يحارب-السرطان-في-حقيقته-1080046909.html

دراسة: عضو بشري يزيله الأطباء "لعدم فائدته" يحارب السرطان في حقيقته

دراسة: عضو بشري يزيله الأطباء "لعدم فائدته" يحارب السرطان في حقيقته

توصل الباحثون إلى أن "الغدة الصعترية"، وهي غدة دهنية صغيرة موجودة خلف عظمة القص أمام القلب، والتي عادة ما يتم إزالتها جراحيا بسبب عدم فائدتها، قد تخفف من... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T10:01+0000

2023-08-14T10:01+0000

2023-08-14T10:01+0000

مجتمع

علوم

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080046256_0:367:800:817_1920x0_80_0_0_9e08d4429069b86fb64573fbb077d56b.jpg

وجد باحثون أمريكيون أن "أولئك الذين استأصلوا هذه الغدة لديهم خطر متزايد للوفاة لأي سبب في وقت لاحق من حياتهم، كما أنهم يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بالسرطان، والدراسة قائمة على الملاحظة فقط، ولا يمكن بعد إثبات أن إزالة الغدة الصعترية تسبب السرطان أو أمراض قاتلة أخرى بشكل مباشر".قارن الباحثون بيانات المرضى من نظام الرعاية الصحية في ولاية بوسطن، بنتائج المرضى الذين خضعوا لجراحة القلب، ووجدوا أن أكثر من 6000 شخص لم يستأصلوا الغدة الصعترية و 1146 شخصًا قاموا باستئصال الغدة الصعترية.علاوة على ذلك، كان هذا السرطان لديهم أكثر عدوانية بشكل عام وغالبًا ما يتكرر بعد العلاج، إذ أن مستقبلات الخلايا التائية لديهم كانت أقل تنوعًا في عملها الدموي، ما يساعد على الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد الجراحة.سبب وجود هذه الارتباطات غير معروف، لكن الباحثين يشكون في أن "نقص الغدة الصعترية يعبث بطريقة ما بالوظيفة الصحية لجهاز المناعة لدى البالغين"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "هذه النتائج تدعم دور الغدة الصعترية في المساهمة في إنتاج الخلايا التائية الجديدة في مرحلة البلوغ وفي الحفاظ على صحة الإنسان عند البالغين".

https://sputnikarabic.ae/20230813/دراسة-تحذر-من-الهواء-الملوث-قد-يتسبب-في-انتشار-مقاومة-للمضادات-الحيوية-1080023644.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, منوعات