https://sputnikarabic.ae/20230814/دراسة-عضو-بشري-يزيله-الأطباء-لعدم-فائدته-يحارب-السرطان-في-حقيقته-1080046909.html
دراسة: عضو بشري يزيله الأطباء "لعدم فائدته" يحارب السرطان في حقيقته
دراسة: عضو بشري يزيله الأطباء "لعدم فائدته" يحارب السرطان في حقيقته
توصل الباحثون إلى أن "الغدة الصعترية"، وهي غدة دهنية صغيرة موجودة خلف عظمة القص أمام القلب، والتي عادة ما يتم إزالتها جراحيا بسبب عدم فائدتها، قد تخفف من... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:01+0000
2023-08-14T10:01+0000
2023-08-14T10:01+0000
مجتمع
علوم
الصحة
منوعات
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وجد باحثون أمريكيون أن "أولئك الذين استأصلوا هذه الغدة لديهم خطر متزايد للوفاة لأي سبب في وقت لاحق من حياتهم، كما أنهم يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بالسرطان، والدراسة قائمة على الملاحظة فقط، ولا يمكن بعد إثبات أن إزالة الغدة الصعترية تسبب السرطان أو أمراض قاتلة أخرى بشكل مباشر".قارن الباحثون بيانات المرضى من نظام الرعاية الصحية في ولاية بوسطن، بنتائج المرضى الذين خضعوا لجراحة القلب، ووجدوا أن أكثر من 6000 شخص لم يستأصلوا الغدة الصعترية و 1146 شخصًا قاموا باستئصال الغدة الصعترية.علاوة على ذلك، كان هذا السرطان لديهم أكثر عدوانية بشكل عام وغالبًا ما يتكرر بعد العلاج، إذ أن مستقبلات الخلايا التائية لديهم كانت أقل تنوعًا في عملها الدموي، ما يساعد على الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد الجراحة.سبب وجود هذه الارتباطات غير معروف، لكن الباحثين يشكون في أن "نقص الغدة الصعترية يعبث بطريقة ما بالوظيفة الصحية لجهاز المناعة لدى البالغين"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "هذه النتائج تدعم دور الغدة الصعترية في المساهمة في إنتاج الخلايا التائية الجديدة في مرحلة البلوغ وفي الحفاظ على صحة الإنسان عند البالغين".
https://sputnikarabic.ae/20230813/دراسة-تحذر-من-الهواء-الملوث-قد-يتسبب-في-انتشار-مقاومة-للمضادات-الحيوية-1080023644.html
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علوم, الصحة, منوعات
دراسة: عضو بشري يزيله الأطباء "لعدم فائدته" يحارب السرطان في حقيقته
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توصل الباحثون إلى أن "الغدة الصعترية"، وهي غدة دهنية صغيرة موجودة خلف عظمة القص أمام القلب، والتي عادة ما يتم إزالتها جراحيا بسبب عدم فائدتها، قد تخفف من الإصابة بالسرطان والوفاة.
وجد باحثون أمريكيون أن "أولئك الذين استأصلوا هذه الغدة لديهم خطر متزايد للوفاة لأي سبب في وقت لاحق من حياتهم، كما أنهم يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بالسرطان
، والدراسة قائمة على الملاحظة فقط، ولا يمكن بعد إثبات أن إزالة الغدة الصعترية تسبب السرطان أو أمراض قاتلة أخرى بشكل مباشر".
في مرحلة الطفولة، من المعروف أن الغدة الصعترية تلعب دورًا مهمًا في تطوير جهاز المناعة، وعندما تتم إزالة الغدة في سن مبكرة، يظهر المرضى انخفاضًا طويل الأمد في "الخلايا التائية"، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الجراثيم والأمراض، وبحلول سن البلوغ، تذبل الغدة الصعترية ويبدو أنه يمكن إزالتها دون ضرر.
قارن الباحثون بيانات المرضى من نظام الرعاية الصحية في ولاية بوسطن، بنتائج المرضى الذين خضعوا لجراحة القلب
، ووجدوا أن أكثر من 6000 شخص لم يستأصلوا الغدة الصعترية و 1146 شخصًا قاموا باستئصال الغدة الصعترية.
أولئك الذين خضعوا لعملية استئصال الغدة الصعترية كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف في غضون 5 سنوات، مع الأخذ بالاعتبار الجنس والعمر والعرق والمصابين بسرطان الغدة الصعترية أو الوهن العضلي الشديد أو التهابات ما بعد الجراحة.
علاوة على ذلك، كان هذا السرطان لديهم أكثر عدوانية بشكل عام وغالبًا ما يتكرر بعد العلاج، إذ أن مستقبلات الخلايا التائية لديهم كانت أقل تنوعًا في عملها الدموي، ما يساعد على الإصابة بأمراض المناعة
الذاتية بعد الجراحة.
سبب وجود هذه الارتباطات غير معروف، لكن الباحثين يشكون في أن "نقص الغدة الصعترية يعبث بطريقة ما بالوظيفة الصحية لجهاز المناعة لدى البالغين"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "هذه النتائج تدعم دور الغدة الصعترية في المساهمة في إنتاج الخلايا التائية الجديدة في مرحلة البلوغ وفي الحفاظ على صحة الإنسان عند البالغين".