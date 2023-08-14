https://sputnikarabic.ae/20230814/روسيا-تدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-على-حافلة-كانت-تقل-عسكريين-سوريين-1080077930.html
روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي على حافلة كانت تقل عسكريين سوريين
روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي على حافلة كانت تقل عسكريين سوريين
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي ارتكبه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) ضد جنود سوريين. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T17:05+0000
2023-08-14T17:05+0000
2023-08-14T17:05+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي، ونتقدم بالتعازي الصادقة لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونعرب عن تضامننا مع القيادة والشعب في سوريا بالتصدي للإرهاب".وأشار البيان إلى أن الوجود العسكري غير الشرعي لأمريكا في سوريا هو أحد العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.صرّح مصدر رسمي سوري لوكالة "سبوتنيك"، أن هجوما إرهابيا استهدف حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرقي دير الزور، أسفر عن مقتل 20 جنديا سوريا وإصابة 10 آخرين، محملا تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية الهجوم.يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.وتؤكد دمشق أن الوجود الأمريكي على أراضيها ليس سوى احتلال وقرصنة دولية تهدف لنهب النفط السوري بشكل علني.
https://sputnikarabic.ae/20230813/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-سوريا-محملة-بمواد-مخدرة-1080033973.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي على حافلة كانت تقل عسكريين سوريين
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أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي ارتكبه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) ضد جنود سوريين.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي، ونتقدم بالتعازي الصادقة لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونعرب عن تضامننا مع القيادة والشعب في سوريا بالتصدي للإرهاب".
وأكد البيان أن التهديد الأمني الرئيسي في سوريا لا يزال يأتي من مناطق لا تسيطر عليها الحكومة السورية.
وأشار البيان إلى أن الوجود العسكري غير الشرعي لأمريكا في سوريا هو أحد العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ولفت البيان إلى أن سياسة واشنطن الهادفة إلى استمرار الاحتلال الفعلي لمناطق شاسعة في شمال شرقي سوريا، الغنية بالنفط والغاز والموارد الزراعية، واستمرار ضغط العقوبات على دمشق، أدى إلى مزيد من تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتنشيط التطرف.
صرّح مصدر رسمي سوري لوكالة "سبوتنيك"، أن هجوما إرهابيا استهدف حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرقي دير الزور، أسفر عن مقتل 20 جنديا سوريا وإصابة 10 آخرين، محملا تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية الهجوم.
يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
وتؤكد دمشق أن الوجود الأمريكي على أراضيها ليس سوى احتلال وقرصنة دولية تهدف لنهب النفط السوري بشكل علني.