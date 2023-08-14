https://sputnikarabic.ae/20230814/روسيا-تعرض-دبابات-وآليات-الـناتو-التي-تم-الاستيلاء-عليها-من-أوكرانيا-في-آرميا-2023-1080040398.html
روسيا تعرض دبابات وآليات الـ"ناتو" التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا في "آرميا - 2023"
روسيا تعرض دبابات وآليات الـ"ناتو" التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا في "آرميا - 2023"
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن منظمي منتدى "آرميا - 2023" سيعرضون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية في المنتدى العسكري التقني... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T07:56+0000
2023-08-14T07:56+0000
2023-08-14T08:01+0000
روسيا
العالم
آرميا 2023
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وقال المصدر: "كجزء من المنتدى، من المقرر أن تظهر معدات الـ"ناتو"، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأضاف: "المعرض سيشمل عدة عينات من المدرعات الغربية، بما في ذلك مركبات مشاة قتالية".وأشار إلى أن "الخبراء تمكنوا من التعرف على ستة أنواع من المعدات الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها".وفقًا له: "لاحظ خبراء الدفاع الروسي الحماية الجيدة لدروع معدات الـ"ناتو"، لكنهم لفتوا الانتباه إلى ضعف حركتها وصيانتها، فضلًا عن تعقيد التصميم المفرط والصيانة كثيفة العمالة".واستولى الجيش الروسي على دبابات "ليوبارد" و ودبابات "أميكس" ومركبات "برادلي" القتالية للمشاة في منطقة العملية الخاصة.وسيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-لأول-مرة-عن-مدفع-مالفا-في-منتدى-آرميا--2023-فيديو-1080039715.html
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روسيا, العالم, آرميا 2023
روسيا, العالم, آرميا 2023
روسيا تعرض دبابات وآليات الـ"ناتو" التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا في "آرميا - 2023"
07:56 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 08:01 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن منظمي منتدى "آرميا - 2023" سيعرضون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية في المنتدى العسكري التقني الدولي.
وقال المصدر: "كجزء من المنتدى، من المقرر أن تظهر معدات الـ"ناتو"، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف: "المعرض سيشمل عدة عينات من المدرعات الغربية، بما في ذلك مركبات مشاة قتالية".
وأشار إلى أن "الخبراء تمكنوا من التعرف على ستة أنواع من المعدات الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها".
وفقًا له: "لاحظ خبراء الدفاع الروسي الحماية الجيدة لدروع معدات الـ"ناتو"، لكنهم لفتوا الانتباه إلى ضعف حركتها وصيانتها، فضلًا عن تعقيد التصميم المفرط والصيانة كثيفة العمالة".
واستولى الجيش الروسي على دبابات "ليوبارد" و ودبابات "أميكس" ومركبات "برادلي" القتالية للمشاة في منطقة العملية الخاصة.
وسيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.