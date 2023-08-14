https://sputnikarabic.ae/20230814/روسيا-تعرض-دبابات-وآليات-الـناتو-التي-تم-الاستيلاء-عليها-من-أوكرانيا-في-آرميا-2023-1080040398.html

روسيا تعرض دبابات وآليات الـ"ناتو" التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا في "آرميا - 2023"

روسيا تعرض دبابات وآليات الـ"ناتو" التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا في "آرميا - 2023"

صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن منظمي منتدى "آرميا - 2023" سيعرضون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية في المنتدى العسكري التقني... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T07:56+0000

2023-08-14T07:56+0000

2023-08-14T08:01+0000

روسيا

العالم

آرميا 2023

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وقال المصدر: "كجزء من المنتدى، من المقرر أن تظهر معدات الـ"ناتو"، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأضاف: "المعرض سيشمل عدة عينات من المدرعات الغربية، بما في ذلك مركبات مشاة قتالية".وأشار إلى أن "الخبراء تمكنوا من التعرف على ستة أنواع من المعدات الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها".وفقًا له: "لاحظ خبراء الدفاع الروسي الحماية الجيدة لدروع معدات الـ"ناتو"، لكنهم لفتوا الانتباه إلى ضعف حركتها وصيانتها، فضلًا عن تعقيد التصميم المفرط والصيانة كثيفة العمالة".واستولى الجيش الروسي على دبابات "ليوبارد" و ودبابات "أميكس" ومركبات "برادلي" القتالية للمشاة في منطقة العملية الخاصة.وسيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.

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