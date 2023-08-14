https://sputnikarabic.ae/20230814/زاسيبكين-روسيا-مع-تعزيز-علاقاتها-الاقتصادية-مع-لبنان-ولا-تسعى-لعرقلة-العلاقات-اللبنانية-الغربية-1080064884.html
زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية
زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:49+0000
2023-08-14T13:49+0000
2023-08-14T13:49+0000
راديو
بلا قيود
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زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية
زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية
مجلة "نيوزويك" الأمريكية تعتبر تعزيز روسيا لعلاقاتها مع لبنان يقوض النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. يقول سفير روسيا السابق في لبنان، ألكسندر زاسيبكين، في حديث لبرنامجنا:اليونان تجري محادثات سرية للتصنيع المشترك للذخائر لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السّياسي، الدكتور عمار قناة، لـ "بلا قيود":الخارجية السورية تحمل قوات الاحتلال الأمريكي مسؤولية التصعيد في شرق سوريا. ويقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور بسام أبو عبدالله، في حديث لبرنامجنا:قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية في العلمين لبحث القضية الفلسطينية. ويقول الخبير في الشأن العربي، أحمد جمعة، في حديث لبرنامجنا:السفير اليمني لدى روسيا الاتحادية يعرب عن انفتاح بلاده على المشاركة في المؤتمرات الدولية، خاصة المتعلقة بالأمن الدولي. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، لبرنامج "بلا قيود":تونس تحتفل بعيد المرأة الوطني ومطالبات بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإحقاق العدل. وللحديث عن مطالب المرأة التونسية من الحكومة، قالت رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة، الأستاذة راضية الجربي، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مجلة "نيوزويك" الأمريكية تعتبر تعزيز روسيا لعلاقاتها مع لبنان يقوض النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. يقول سفير روسيا السابق في لبنان، ألكسندر زاسيبكين، في حديث لبرنامجنا:
إن روسيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان، فهذا شيء طبيعي، وجيد لكلا البلدين، لكن روسيا لا تسيّس العلاقات الاقتصادية، ولا تسعى إلى عرقلة العلاقات اللبنانية الغربية، بل بالعكس تعتبر ذلك شيئا نموذجيا للبنان، أن يقيم العلاقات الجيدة شرقا وغربا، وأن تكون العلاقات متوازنة، لتكون حصة معينة لدى روسيا، على أساس النفع المتبادل، ليحصل الازدهار في لبنان.
اليونان تجري محادثات سرية للتصنيع المشترك للذخائر لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السّياسي، الدكتور عمار قناة، لـ "بلا قيود":
إننا أمام معادلة جيوسياسية لا تشمل روسيا وأوكرانيا فقط، بل أكبر من ذلك، وهذه المحاولات في تسليح نظام كييف ما هي إلا إفلاس سياسي وارتباك واضح من الغرب، فأي هزيمة لكييف هي هزيمة لحلف "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية.
الخارجية السورية تحمل قوات الاحتلال الأمريكي مسؤولية التصعيد في شرق سوريا. ويقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور بسام أبو عبدالله، في حديث لبرنامجنا:
هناك تركيز في الفترة الأخيرة من قبل الجانب الروسي والإيراني والحكومة السورية، على موضوع وجود قوات الاحتلال الأمريكية، وتحميلها أسباب المأساة الاقتصادية نتيجة الحصار، وإعادة إنتاج الإرهاب مرة أخرى.
قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية في العلمين لبحث القضية الفلسطينية. ويقول الخبير في الشأن العربي، أحمد جمعة، في حديث لبرنامجنا:
إن هذه القمة الثلاثية، المصرية الفلسطينية الأردنية، تأتي في مسلسل القمم، التي تناقش تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة، وما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية أو في القدس، في ظل حالة الانسداد السياسي في العملية السياسية، ورفض الجانب الإسرائيلي تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.
السفير اليمني لدى روسيا الاتحادية يعرب عن انفتاح بلاده على المشاركة في المؤتمرات الدولية، خاصة المتعلقة بالأمن الدولي. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، لبرنامج "بلا قيود":
أعتقد أن الدور الدولي ضعيف وتسبّب في إطالة أمد الحرب، وهذا ليس اتهاما بل جاء نتيجة لأخطاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة في معالجة المشكلة اليمنية التي تمدّدت بسبب التصورات الخاطئة عن طبيعة الصراع في اليمن، أمّا بالنسبة للدور الروسي، ففي بداية الأزمة اليمنية كان خافتا ووقف في منطقة أقرب للحياد نوعا ما، ونعوّل على روسيا خاصة في إعادة الإعمار في المستقبل.
تونس تحتفل بعيد المرأة الوطني ومطالبات بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإحقاق العدل. وللحديث عن مطالب المرأة التونسية من الحكومة، قالت رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة، الأستاذة راضية الجربي، لبرنامجنا:
إن قانون الأحوال الشخصية ينظّم العلاقات ما قبل وما بعد الزواج في عدة مسائل هامة، ولكن هناك بعض الأحكام التي تحتاج إلى مراجعة فيما يتعلق بإيقاع الطلاق وجلسات الصلح والنفقة، وأيضا قانون مناهضة العنف الذي تطبيقه على أرض الواقع أهم بكثير من سنّه فقط.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...