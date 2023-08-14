https://sputnikarabic.ae/20230814/زاسيبكين-روسيا-مع-تعزيز-علاقاتها-الاقتصادية-مع-لبنان-ولا-تسعى-لعرقلة-العلاقات-اللبنانية-الغربية-1080064884.html

زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية

زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T13:49+0000

2023-08-14T13:49+0000

2023-08-14T13:49+0000

راديو

بلا قيود

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زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية زاسيبكين: روسيا مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لبنان ولا تسعى لعرقلة العلاقات اللبنانية الغربية

مجلة "نيوزويك" الأمريكية تعتبر تعزيز روسيا لعلاقاتها مع لبنان يقوض النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. يقول سفير روسيا السابق في لبنان، ألكسندر زاسيبكين، في حديث لبرنامجنا:اليونان تجري محادثات سرية للتصنيع المشترك للذخائر لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السّياسي، الدكتور عمار قناة، لـ "بلا قيود":الخارجية السورية تحمل قوات الاحتلال الأمريكي مسؤولية التصعيد في شرق سوريا. ويقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور بسام أبو عبدالله، في حديث لبرنامجنا:قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية في العلمين لبحث القضية الفلسطينية. ويقول الخبير في الشأن العربي، أحمد جمعة، في حديث لبرنامجنا:السفير اليمني لدى روسيا الاتحادية يعرب عن انفتاح بلاده على المشاركة في المؤتمرات الدولية، خاصة المتعلقة بالأمن الدولي. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، لبرنامج "بلا قيود":تونس تحتفل بعيد المرأة ‏الوطني ومطالبات بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإحقاق العدل. وللحديث عن مطالب المرأة التونسية من الحكومة، قالت رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة، الأستاذة راضية الجربي، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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