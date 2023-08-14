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https://sputnikarabic.ae/20230814/سطو-جماعي-على-متجر-فاخر-في-أمريكا-فيديو-1080062154.html
سطو جماعي على متجر فاخر في أمريكا.. فيديو
سطو جماعي على متجر فاخر في أمريكا.. فيديو
سطا العشرات على مركز تجاري في لوس أنجلوس الأمريكية، يوم أمس الأحد، واقتحمت عصابة من 30 إلى 50 رجلًا ملثمًا متجر "نوردستروم" المرموق، وسرقوا ماركات فاخرة تتراوح... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:00+0000
2023-08-14T13:00+0000
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في مقطع فيديو السرقة الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد اللصوص وهم يمسكون بالحقائب والملابس ويهربون من المتجر، تاركين ورائهم الكثير من الدمار، والنوافذ المحطمة والأرفف المكسورة.وفقًا لإدارة شرطة لوس أنجلوس، وقعت عملية السطو الجماعي في مركز "ويستفيلد توبانغا" التجاري في حي وودلاند هيلز في المدينة، حوالي الساعة 4:00 مساءً يوم الأحد (بالتوقيت المحلي).حقيقة أن السرقة حدثت في وضح النهار ربما تظهر الجرأة الكبيرة للصوص، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. وقالت الشرطة إن العصابة هربت من مكان الحادث في عدة سيارات أُزيلت لوحات أرقامها.ورش أفراد العصابة لدى اقتحام المتجر الفاخر الغاز المسيل للدموع، من رذاذ مصمم لصد الدببة، على اثنين من حراس الأمن هناك.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, منوعات

سطو جماعي على متجر فاخر في أمريكا.. فيديو

13:00 GMT 14.08.2023
© AP Photo / Noah Bergerالشرطة الأمريكية تفرق المتظاهرين خلال مظاهرة في بورتلاند 6 سبتمبر 2020
الشرطة الأمريكية تفرق المتظاهرين خلال مظاهرة في بورتلاند 6 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Noah Berger
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سطا العشرات على مركز تجاري في لوس أنجلوس الأمريكية، يوم أمس الأحد، واقتحمت عصابة من 30 إلى 50 رجلًا ملثمًا متجر "نوردستروم" المرموق، وسرقوا ماركات فاخرة تتراوح قيمتها بين 60 ألف و100 ألف دولار، وفق وسائل إعلام أمريكية.
في مقطع فيديو السرقة الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد اللصوص وهم يمسكون بالحقائب والملابس ويهربون من المتجر، تاركين ورائهم الكثير من الدمار، والنوافذ المحطمة والأرفف المكسورة.
وفقًا لإدارة شرطة لوس أنجلوس، وقعت عملية السطو الجماعي في مركز "ويستفيلد توبانغا" التجاري في حي وودلاند هيلز في المدينة، حوالي الساعة 4:00 مساءً يوم الأحد (بالتوقيت المحلي).
حقيقة أن السرقة حدثت في وضح النهار ربما تظهر الجرأة الكبيرة للصوص، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. وقالت الشرطة إن العصابة هربت من مكان الحادث في عدة سيارات أُزيلت لوحات أرقامها.
ورش أفراد العصابة لدى اقتحام المتجر الفاخر الغاز المسيل للدموع، من رذاذ مصمم لصد الدببة، على اثنين من حراس الأمن هناك.
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