https://sputnikarabic.ae/20230814/سو-25-الروسية-تدمر-أهدافا-أوكرانية-على-اتجاه-كرانسي-ليمان-فيديو-1080078503.html
"سو-25" الروسية تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان... فيديو
"سو-25" الروسية تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25" وهي تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T17:54+0000
2023-08-14T17:54+0000
2023-08-14T17:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ويظهر في الفيديو مقاتلتين من طراز "سو-25" تحلقان على علوٍ منخفض جدا وتدمران أهدافا أوكرانية بصواريخ موجهة على اتجاه كرانسي ليمان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.شاهد أيضا: الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"... فيديوشاهد أيضا: قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
"سو-25" الروسية تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25" وهي تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان.
ويظهر في الفيديو مقاتلتين من طراز "سو-25" تحلقان على علوٍ منخفض جدا وتدمران أهدافا أوكرانية بصواريخ موجهة على اتجاه كرانسي ليمان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.