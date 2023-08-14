عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/سو-25-الروسية-تدمر-أهدافا-أوكرانية-على-اتجاه-كرانسي-ليمان-فيديو-1080078503.html
"سو-25" الروسية تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان... فيديو
"سو-25" الروسية تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25" وهي تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T17:54+0000
2023-08-14T17:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101758/44/1017584403_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_987e3f43876ccbf830e523bfe291a7ed.jpg
ويظهر في الفيديو مقاتلتين من طراز "سو-25" تحلقان على علوٍ منخفض جدا وتدمران أهدافا أوكرانية بصواريخ موجهة على اتجاه كرانسي ليمان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.شاهد أيضا: الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"... فيديوشاهد أيضا: قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101758/44/1017584403_134:0:1147:760_1920x0_80_0_0_26f6c5a571352ee0a873536a38f6f0c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

"سو-25" الروسية تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان... فيديو

17:54 GMT 14.08.2023
© YouTube/Александрسو - 25 الملقبة بالغراب
سو - 25 الملقبة بالغراب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© YouTube/Александр
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25" وهي تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان.
ويظهر في الفيديو مقاتلتين من طراز "سو-25" تحلقان على علوٍ منخفض جدا وتدمران أهدافا أوكرانية بصواريخ موجهة على اتجاه كرانسي ليمان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
شاهد أيضا: الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو
شاهد أيضا: قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала