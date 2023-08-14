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https://sputnikarabic.ae/20230814/سيناتور-ديمقراطي-أمريكي-يقر-بارتكاب-نجل-بايدن-الكثير-من-الأشياء-غير-القانونية-1080037468.html
سيناتور ديمقراطي أمريكي يقر بارتكاب نجل بايدن "الكثير من الأشياء غير القانونية"
سيناتور ديمقراطي أمريكي يقر بارتكاب نجل بايدن "الكثير من الأشياء غير القانونية"
قال جيمي راسكين، عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي ، إن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، ارتكب أفعالًا "غير قانونية" وأشار إلى أن التحقيق في... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T01:48+0000
2023-08-14T01:48+0000
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وأضاف راسكين، وهو سيناتور ديمقراطي من ماريلاند، خلال مقابلة تلفزيونية أنه من الواضح أن هانتر بايدن مدمن مخدرات وارتكب أعمالًا غير قانونية وخاطئة بشكل كبير. وناشد راسكين السياسيين الأمريكيين عدم التدخل في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة هانتر بايدن أن تسير في مجراها. يشار إلى أنه في الجمعة الماضية، أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، تعيين مدعٍ للتحقيق في قضية هانتر بايدن ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة. من جانبه، نفى الرئيس جو بايدن أي تورط له في أعمال ابنه هانتر بايدن بعد التصريحات التي أدلى بها أحد شركائه. يجدر بالذكر أن هانتر بايدن يواجه تهما بالتهرب الضريبي المتعمد وتعاطي المخدرات وامتلاك مسدس غير مرخص.وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، على الهواء على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، كيفين مكارثي، بأن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن

سيناتور ديمقراطي أمريكي يقر بارتكاب نجل بايدن "الكثير من الأشياء غير القانونية"

01:48 GMT 14.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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قال جيمي راسكين، عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي ، إن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، ارتكب أفعالًا "غير قانونية" وأشار إلى أن التحقيق في قضيته "غير سلس".
وأضاف راسكين، وهو سيناتور ديمقراطي من ماريلاند، خلال مقابلة تلفزيونية أنه من الواضح أن هانتر بايدن مدمن مخدرات وارتكب أعمالًا غير قانونية وخاطئة بشكل كبير.
وناشد راسكين السياسيين الأمريكيين عدم التدخل في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة هانتر بايدن أن تسير في مجراها.
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يشار إلى أنه في الجمعة الماضية، أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، تعيين مدعٍ للتحقيق في قضية هانتر بايدن ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.
من جانبه، نفى الرئيس جو بايدن أي تورط له في أعمال ابنه هانتر بايدن بعد التصريحات التي أدلى بها أحد شركائه. يجدر بالذكر أن هانتر بايدن يواجه تهما بالتهرب الضريبي المتعمد وتعاطي المخدرات وامتلاك مسدس غير مرخص.
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هانتر بايدن يعترف بارتكابه مخالفات ضريبية وحيازة سلاح
20 يونيو, 15:27 GMT
وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، على الهواء على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".
وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، كيفين مكارثي، بأن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.
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