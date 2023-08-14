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شويغو: ظروف المعركة الحقيقية كشفت عيوب المعدات الغربية
شويغو: ظروف المعركة الحقيقية كشفت عيوب المعدات الغربية
صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن "المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب في ظروف المعركة الحقيقية". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T11:14+0000
2023-08-14T11:14+0000
روسيا
آرميا 2023
العالم
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وقال سيرغي شويغو، في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "تبين أن المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب، في الواقع، يمكنك الاقتناع بذلك من خلال النظر في عرض الأسلحة، التي تم الاستيلاء عليها".وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة.وأشار الوزير في افتتاح المنتدى، إلى أنه "سيتم التعرف على مشاريع الشركات والمؤسسات البحثية الروسية، وبالاضافة إلى جانب المشروعات في إطار أمر دفاع الدولة".وقال شويغو: "أود أن أؤكد أن العديد منها( المشاريع) يتم تنفيذها بالفعل لصالح القوات الروسية التي تقوم بمهام في العملية العسكرية الخاصة".وتابع شويغو: "في الظروف الحقيقية، تظهر أسلحتنا موثوقيتها وفعاليتها".وسيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/بوتين-السوق-الروسية-لمنتجات-الذكاء-الاصطناعي-تنمو-1080048406.html
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روسيا, آرميا 2023, العالم
روسيا, آرميا 2023, العالم

شويغو: ظروف المعركة الحقيقية كشفت عيوب المعدات الغربية

11:14 GMT 14.08.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
/
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صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن "المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب في ظروف المعركة الحقيقية".
وقال سيرغي شويغو، في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "تبين أن المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب، في الواقع، يمكنك الاقتناع بذلك من خلال النظر في عرض الأسلحة، التي تم الاستيلاء عليها".
وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة.
وأشار الوزير في افتتاح المنتدى، إلى أنه "سيتم التعرف على مشاريع الشركات والمؤسسات البحثية الروسية، وبالاضافة إلى جانب المشروعات في إطار أمر دفاع الدولة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدىآرميا - 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
بوتين: روسيا تشهد نموا في سوق منتجات الذكاء الاصطناعي... فيديو
10:28 GMT
وقال شويغو: "أود أن أؤكد أن العديد منها( المشاريع) يتم تنفيذها بالفعل لصالح القوات الروسية التي تقوم بمهام في العملية العسكرية الخاصة".
وتابع شويغو: "في الظروف الحقيقية، تظهر أسلحتنا موثوقيتها وفعاليتها".
وسيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
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