https://sputnikarabic.ae/20230814/صحيفة-النفوذ-الصيني-يسحق-طموحات-الـناتو-في-المحيطين-الهندي-والهادي-1080043528.html

صحيفة: النفوذ الصيني يسحق طموحات الـ"ناتو" في المحيطين الهندي والهادي

صحيفة: النفوذ الصيني يسحق طموحات الـ"ناتو" في المحيطين الهندي والهادي

كتب الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لاين كوك، في مقال صحفي أن مجريات قمة حلف الـ"ناتو" في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، تدل على قلق أعضاء الحلف من... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T09:05+0000

2023-08-14T09:05+0000

2023-08-14T09:05+0000

العالم

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وأكّد كوك أن "استخدام لهجة قوية في البيان الختامي وتوجيه دعوات لحضور القمة إلى 4 دول هي أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، والتخطيط لفتح مكتب اتصال في طوكيو، والتي اعترضت عليها فرنسا وألمانيا، تنم بشكل لا ريب فيه عن قلق واضح، لأعضاء الحلف جميعا، إزاء الدور الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادي".ووفقا لـ كوك فإن "الصين تستغل عجز الـ"ناتو" عن طمأنة دول المنطقة لكي تطعن في نوايا الحلف، إذ أنه يوجد العديد من الدول في شرق آسيا والمحيطين تناصب الـ"ناتو" العداء أو تقف على الحياد في أحسن الأحوال".وبحسب قول الباحث فإن "الفراغ في المعلومات أثار الشكوك حول نوايا الحلف، إذ تتحدث التقارير الصحفية عن الأبعاد العسكرية، دون أي تأكيد من جانب الحلف على أهدافه السياسية، ما سمح للصين بتشكيل صورة معينة عن الـ"ناتو" في المنطقة".وانتقد الكاتب سلبية الـ"ناتو"، قائلًا: وينصح كوك حلف الـ"ناتو" بأن "يسعى جاهدا إلى التصدي لعوامل القلق التي تساوره إزاء وضعية الصين وأهدافها ونواياها في منطقة المحيطين الهندي والهادي".وتناول مقال كوك في صحيفة "فورين بوليسي" بعض الآراء الواردة في صحف المنطقة، والتي تضمنت انتقادات لحلف الـ"ناتو"، فقد هاجمت وسائل الإعلام الصينية ما اعتبرتها "أجندة الناتو الخفية".وسبق للدبلوماسي والأكاديمي السنغافوري البارز كيشور مهبوباني، أن كتب مقالا في صحيفة "ستريتس تايمز"، جاء فيه أن "المحيط الهادي ليس بحاجة إلى ثقافة الحلف العسكرية المدمرة"، وأن "الناتو ليس منظمة تتسم بالحكمة من منظور الجغرافيا السياسية".وجاء أيضا في صحيفة "ناشونال ديفينس جورنال" الفيتنامية، أن "توسع نفوذ الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادي قد أثار قلق دول هذه المنطقة، لأنه يزيد خطر عدم الاستقرار عندما تصبح المنافسة بين الصين والغرب شرسة على نحو متزايد".وشدد على ضرورة أن تكون لحلف الـ"ناتو" كذلك "أجندة إيجابية"، وأن يعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم السلام والازدهار في المنطقة عبر الوسائل السياسية، أي من خلال التشاور والتعاون بشأن "القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن لحل المشكلات وبناء الثقة ومنع نشوب صراع"، بحسب قول الباحث.

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