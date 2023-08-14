https://sputnikarabic.ae/20230814/طائرة-انتحارية-تركية-تدمر-موقعا-لمسلحي-واشنطن-شرقي-سوريا-1080081694.html
طائرة انتحارية تركية تدمر موقعا لمسلحي واشنطن شرقي سوريا
طائرة انتحارية تركية تدمر موقعا لمسلحي واشنطن شرقي سوريا
دمرت طائرة مسيرة تركية موقعًا عسكريًا عائدًا للمسلحن الموالين للجيش الأمريكي، في قرى تقع على خطوط التماس بين الفصائل "التركمانية" و"الكردية"، في ريف محافظة... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T18:46+0000
2023-08-14T18:46+0000
2023-08-14T18:58+0000
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وقالت مصادر محلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن مسيرة انتحارية (درون) تابعة للقوات التركية، دمرت، مساء اليوم الاثنين، موقعا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وأسفر ذلك عن مقتل مجموعة منهم لم يُعرف عددهم بالضبط.وتابعت المصادر أن الموقع المستهدف يقع في قرية تل اللبن الواقعة غرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، على خطوط التماس بين الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي والفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي، والتي تشهد توترًا عسكريًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى 36، التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 53 شخصا، بينهم عدد من القياديين الأجانب، بالإضافة لإصابة أكثر من 42 شخصا بجراح متفاوتة.
https://sputnikarabic.ae/20230813/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الأمريكية-تواصل-خرق-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-1080014519.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
طائرة انتحارية تركية تدمر موقعا لمسلحي واشنطن شرقي سوريا
18:46 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 18:58 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
حصري
دمرت طائرة مسيرة تركية موقعًا عسكريًا عائدًا للمسلحن الموالين للجيش الأمريكي، في قرى تقع على خطوط التماس بين الفصائل "التركمانية" و"الكردية"، في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وقالت مصادر محلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن مسيرة انتحارية (درون) تابعة للقوات التركية، دمرت، مساء اليوم الاثنين، موقعا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وأسفر ذلك عن مقتل مجموعة منهم لم يُعرف عددهم بالضبط.
وتابعت المصادر أن الموقع المستهدف يقع في قرية تل اللبن الواقعة غرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، على خطوط التماس بين الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي والفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي، والتي تشهد توترًا عسكريًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.
وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى 36، التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 53 شخصا، بينهم عدد من القياديين الأجانب، بالإضافة لإصابة أكثر من 42 شخصا بجراح متفاوتة.