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https://sputnikarabic.ae/20230814/على-نحو-نادر-حكومة-اليمين-الإسرائيلية-تهدم-مبان-في-بؤرة-استيطانية-غير-شرعية-في-الضفة-فيديو-1080038667.html
"على نحو نادر"... حكومة اليمين الإسرائيلية تهدم مبان في بؤرة استيطانية غير شرعية في الضفة... فيديو
"على نحو نادر"... حكومة اليمين الإسرائيلية تهدم مبان في بؤرة استيطانية غير شرعية في الضفة... فيديو
هدمت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عدة مبان في بؤرة "أعيرا شحار" الاستيطانية غير الشرعية وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك على نحو نادر في ظل حكومة... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T06:18+0000
2023-08-14T06:18+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "جرافات تابعة للجيش وقوات من الشرطة هدمت أو أخلت 5 مبان في البؤرة الواقعة قرب مستوطنة "كوخاف هشحار" شرق مدينة رام الله الفلسطينية".وأوضحت الصحيفة أنه "تم إقامة المباني المخلاة على أراض فلسطينية أو أراض "تابعة للدولة" دون ترخيص"، لافتة إلى أن "المباني الـ 5 التي تم هدمها هي من إجمالي 20 مبنى في البؤرة الاستيطانية".وقام نشطاء من اليمين الإسرائيلي المتطرف بإحراق الإطارات في الطريق المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية ووضعوا مسامير "النينجا"على طريق الاقتراب من المكان. وظهر بعضهم وهم يتسلقون جرافة عسكرية وصلت لهدم المباني. وتم اعتقال ناشط يميني أثناء محاولة منع الإخلاء.وجاء في بيان المستوطنين أن العديد من سكان المنطقة حضروا إلى المكان للاحتجاج على الإخلاء. وأشاروا إلى أن هذا هو أول إخلاء منذ تشكيل الحكومة اليمينية، بحسب البيان.وقال مسؤولون أمنيون إنه "بالرغم من أن غالبية البؤرة الاستيطانية لم يتم إخلاؤها، إلا أن هذه خطوة غير عادية من قبل سلطات إنفاذ القانون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في السياسة الحالية".ومنذ تولي بتسلئيل سموتريتش، منصب الوزير في وزارة للدفاع الإسرائيلية، تلقت قوات الجيش الإسرائيلي تعليمات من القيادة السياسية بالامتناع عن إخلاء البؤر الاستيطانية اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية.ووفق بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يعيش ما مجموعه 752 ألف مستوطن إسرائيلي في 176 مستوطنة كبيرة، و186 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.ويقود بنيامين نتنياهو، حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي المناصر للاستيطان والمعادي للفلسطينيين، وصفها إعلاميون وسياسيون بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.وفي الآونة الأخيرة، تزايدت اعتداءات المستوطنين من حركة "شبيبة التلال" المتطرفة والناشطة في بناء البؤر غير الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.وفي الرابع من أغسطس/آب الجاري، هاجم مستوطنون قرية برقة جنوب شرق رام الله، وقتلوا الشاب قصي جمال معطان (19 عاما)، ولاحقا أعلنت الشرطة اعتقال المستوطنين إليشاع يارد، وهو عضو سابق في حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويحيئيل إندور، لتورطهما في الهجوم، قبل أن تفرج المحكمة الإسرائيلية عنهما، في وقت لاحق.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الخارجية-الفلسطينية-القضاء-الإسرائيلي-يوفر-الحماية-لـ-إرهابيين-يهود-1079924176.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن

"على نحو نادر"... حكومة اليمين الإسرائيلية تهدم مبان في بؤرة استيطانية غير شرعية في الضفة... فيديو

06:18 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Ajwad
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هدمت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عدة مبان في بؤرة "أعيرا شحار" الاستيطانية غير الشرعية وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك على نحو نادر في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، اليمينية المتشددة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "جرافات تابعة للجيش وقوات من الشرطة هدمت أو أخلت 5 مبان في البؤرة الواقعة قرب مستوطنة "كوخاف هشحار" شرق مدينة رام الله الفلسطينية".
وأوضحت الصحيفة أنه "تم إقامة المباني المخلاة على أراض فلسطينية أو أراض "تابعة للدولة" دون ترخيص"، لافتة إلى أن "المباني الـ 5 التي تم هدمها هي من إجمالي 20 مبنى في البؤرة الاستيطانية".
وقام نشطاء من اليمين الإسرائيلي المتطرف بإحراق الإطارات في الطريق المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية ووضعوا مسامير "النينجا"على طريق الاقتراب من المكان. وظهر بعضهم وهم يتسلقون جرافة عسكرية وصلت لهدم المباني. وتم اعتقال ناشط يميني أثناء محاولة منع الإخلاء.
وجاء في بيان المستوطنين أن العديد من سكان المنطقة حضروا إلى المكان للاحتجاج على الإخلاء. وأشاروا إلى أن هذا هو أول إخلاء منذ تشكيل الحكومة اليمينية، بحسب البيان.
وقال مسؤولون أمنيون إنه "بالرغم من أن غالبية البؤرة الاستيطانية لم يتم إخلاؤها، إلا أن هذه خطوة غير عادية من قبل سلطات إنفاذ القانون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في السياسة الحالية".
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الخارجية الفلسطينية: القضاء الإسرائيلي يوفر الحماية لـ "إرهابيين يهود"
9 أغسطس, 20:34 GMT
ومنذ تولي بتسلئيل سموتريتش، منصب الوزير في وزارة للدفاع الإسرائيلية، تلقت قوات الجيش الإسرائيلي تعليمات من القيادة السياسية بالامتناع عن إخلاء البؤر الاستيطانية اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية.
ووفق بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يعيش ما مجموعه 752 ألف مستوطن إسرائيلي في 176 مستوطنة كبيرة، و186 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
ويقود بنيامين نتنياهو، حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي المناصر للاستيطان والمعادي للفلسطينيين، وصفها إعلاميون وسياسيون بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت اعتداءات المستوطنين من حركة "شبيبة التلال" المتطرفة والناشطة في بناء البؤر غير الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.
وفي الرابع من أغسطس/آب الجاري، هاجم مستوطنون قرية برقة جنوب شرق رام الله، وقتلوا الشاب قصي جمال معطان (19 عاما)، ولاحقا أعلنت الشرطة اعتقال المستوطنين إليشاع يارد، وهو عضو سابق في حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويحيئيل إندور، لتورطهما في الهجوم، قبل أن تفرج المحكمة الإسرائيلية عنهما، في وقت لاحق.
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