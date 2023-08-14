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https://sputnikarabic.ae/20230814/غواصة-المشروع-الخامس-885-تنطلق-في-عام-2023-1080042779.html
غواصة المشروع الخامس "885" تنطلق في عام 2023
غواصة المشروع الخامس "885" تنطلق في عام 2023
أعلن المدير العام لشركة بناء السفن المتحدة أليكسي رخمانوف، اليوم الاثنين، أن الغواصة النووية متعددة الأغراض "أرخانغيلسك" سيتم إطلاقها، في عام 2023. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T08:05+0000
2023-08-14T08:08+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال رخمانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الغواصة باتت جاهزة تقريبا ومن المقرر إطلاقها، في عام 2023، وبعدها سيبدأ الاختبار وفقًا لجدول العمل".وأشار رخمانوف إلى أن "الغواصة النووية من نفس مشروع "كراسنويارسك" في مرحلة الاختبار وبعد قطعها لهذه المرحلة، سيتم تسليم السفينة إلى البحرية الروسية"، لافتا إلى وجود ثلاث غواصات من فئة "ياسن" في الخدمة وهي غواصة "سيفيرو دفينسك" (المشروع 885)، وغواصة "قازان"(المشروع 885M)، و"نوفوسيبيرسك" (المشروع 885M)، بحسب قوله.وأكد رخمانوف على وجوب تعزيز قوات الغواصات متعددة الأغراض للأسطول، هذا العام، بغواصة نووية أخرى من مشروع "885M" "كراسنويارسك"، حيث يتم بناء أربع غواصات نووية أخرى لهذا المشروع وأبرزها "بيرم" و"أوليانوفسك" و"فورونيج" و"فلاديفوستوك" في مصنع "سيفماش" في منطقة سيفيرودفينسك.
https://sputnikarabic.ae/20230814/تزويد-غواصات-ياسن-إم-النووية-الروسية-بصواريخ-تسيركون-الفرط-صوتية-1080037607.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

غواصة المشروع الخامس "885" تنطلق في عام 2023

08:05 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 14.08.2023)
© Sputnik . Aleksander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "بي-274" (بيتروبالوفسك-كامتشاسكي) مشروع 636.3 خلال مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في خليج فنلندا، روسيا 26 يوليو 2020
غواصة بي-274 (بيتروبالوفسك-كامتشاسكي) مشروع 636.3 خلال مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في خليج فنلندا، روسيا 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Aleksander Galperin
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أعلن المدير العام لشركة بناء السفن المتحدة أليكسي رخمانوف، اليوم الاثنين، أن الغواصة النووية متعددة الأغراض "أرخانغيلسك" سيتم إطلاقها، في عام 2023.
وقال رخمانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الغواصة باتت جاهزة تقريبا ومن المقرر إطلاقها، في عام 2023، وبعدها سيبدأ الاختبار وفقًا لجدول العمل".
وأشار رخمانوف إلى أن "الغواصة النووية من نفس مشروع "كراسنويارسك" في مرحلة الاختبار وبعد قطعها لهذه المرحلة، سيتم تسليم السفينة إلى البحرية الروسية"، لافتا إلى وجود ثلاث غواصات من فئة "ياسن" في الخدمة وهي غواصة "سيفيرو دفينسك" (المشروع 885)، وغواصة "قازان"(المشروع 885M)، و"نوفوسيبيرسك" (المشروع 885M)، بحسب قوله.
غواصة نووية استراتيجية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
تزويد غواصات "ياسن - إم" النووية الروسية بصواريخ "تسيركون" فرط صوتية
02:21 GMT
وأكد رخمانوف على وجوب تعزيز قوات الغواصات متعددة الأغراض للأسطول، هذا العام، بغواصة نووية أخرى من مشروع "885M" "كراسنويارسك"، حيث يتم بناء أربع غواصات نووية أخرى لهذا المشروع وأبرزها "بيرم" و"أوليانوفسك" و"فورونيج" و"فلاديفوستوك" في مصنع "سيفماش" في منطقة سيفيرودفينسك.
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