https://sputnikarabic.ae/20230814/قذيفة-روسية-تحول-إس-300-الأوكرانية-إلى-شظايا-فيديو-1080076318.html
قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديو
قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير منظومة صواريخ مضادة للطيران من طراز "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية، بأسلحة عالية الدقة، في مقاطعة نيكولاييف. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T15:59+0000
2023-08-14T15:59+0000
2023-08-14T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتُظهر اللقطات القذيفة الروسية وهي تستهدف منظومة صواريخ "إس 300" الأوكرانية وكيف حولتها إلى شظايا.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت ليلًا مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في الهجمات الإرهابية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.شاهد أيضا: الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
قذيفة روسية تحول "إس-300" الأوكرانية إلى شظايا... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير منظومة صواريخ مضادة للطيران من طراز "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية، بأسلحة عالية الدقة، في مقاطعة نيكولاييف.
وتُظهر اللقطات القذيفة الروسية وهي تستهدف منظومة صواريخ "إس 300" الأوكرانية وكيف حولتها إلى شظايا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت ليلًا مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في الهجمات الإرهابية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.