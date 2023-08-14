عربي
https://sputnikarabic.ae/20230814/لبنان-يجمد-الحسابات-المصرفية-لحاكم-المصرف-المركزي-السابق-رياض-سلامة-1080079079.html
لبنان يجمد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة
لبنان يجمد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة
قررت هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، مساء اليوم الاثنين، "تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من محافظ المصرف المركزي السابق رياض سلامة... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T18:11+0000
2023-08-14T18:11+0000
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804867_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9a0242ba0789f8b07e7a980736671b18.jpg
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة وزوجته وأبنائه وشركائه، ماريان الحويك، وآنا كوزاكوفا، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".ووفقا للقرار، "سيتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".وأضاف البيان أن سلامة أساء استغلال منصبه، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.وأوضح البيان أن العقوبات تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك، والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة.ووفقا للبيان، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.وحسب البيان، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.يذكر أن رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
https://sputnikarabic.ae/20230731/مصرف-لبنان-المركزي-يدخل-مرحلة-جديدة-مع-انتهاء-ولاية-رياض-سلامة-1079635893.html
https://sputnikarabic.ae/20230413/لبنان-يرفع-حظر-السفر-عن-حاكم-المصرف-المركزي-رياض-سلامة-1075881544.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804867_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f01a3f05474bb31eca6e43915fe160da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن

لبنان يجمد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة

18:11 GMT 14.08.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EIDحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
تابعنا عبرTelegramNabd
قررت هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، مساء اليوم الاثنين، "تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من محافظ المصرف المركزي السابق رياض سلامة وشركائه".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة وزوجته وأبنائه وشركائه، ماريان الحويك، وآنا كوزاكوفا، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".
ووفقا للقرار، "سيتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
مصرف لبنان المركزي يدخل "مرحلة جديدة" مع انتهاء ولاية رياض سلامة
31 يوليو, 15:12 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".
وأضاف البيان أن سلامة أساء استغلال منصبه، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك، والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة.
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
لبنان يرفع حظر السفر عن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة
13 أبريل, 17:11 GMT
ووفقا للبيان، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وحسب البيان، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
يذكر أن رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала