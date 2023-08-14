https://sputnikarabic.ae/20230814/لبنان-يجمد-الحسابات-المصرفية-لحاكم-المصرف-المركزي-السابق-رياض-سلامة-1080079079.html

لبنان يجمد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة

لبنان يجمد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة

قررت هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، مساء اليوم الاثنين، "تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من محافظ المصرف المركزي السابق رياض سلامة... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T18:11+0000

2023-08-14T18:11+0000

2023-08-14T18:11+0000

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804867_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9a0242ba0789f8b07e7a980736671b18.jpg

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة وزوجته وأبنائه وشركائه، ماريان الحويك، وآنا كوزاكوفا، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".ووفقا للقرار، "سيتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".وأضاف البيان أن سلامة أساء استغلال منصبه، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.وأوضح البيان أن العقوبات تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك، والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة.ووفقا للبيان، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.وحسب البيان، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.يذكر أن رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

https://sputnikarabic.ae/20230731/مصرف-لبنان-المركزي-يدخل-مرحلة-جديدة-مع-انتهاء-ولاية-رياض-سلامة-1079635893.html

https://sputnikarabic.ae/20230413/لبنان-يرفع-حظر-السفر-عن-حاكم-المصرف-المركزي-رياض-سلامة-1075881544.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن