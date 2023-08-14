https://sputnikarabic.ae/20230814/لحظة-تحطم-مقاتلة-خلال-عرض-جوي-بالقرب-من-مدينة-ديترويت-في-ولاية-ميشيغان-فيديو-1080044100.html
لحظة تحطم مقاتلة خلال عرض جوي بالقرب من مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان... فيديو
لحظة تحطم مقاتلة خلال عرض جوي بالقرب من مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 23" خلال فعاليات معرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T08:51+0000
2023-08-14T08:51+0000
2023-08-14T08:51+0000
نادي الفيديو
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وأظهر المقطع المنشور لحظة حصول الانفجار على متن المقاتلة وقيام الطيار بإطلاق مقعده للخروج من الطائرة، حيث هوت المقاتلة وسقطت في مكان قريب من المعرض.ووفقًا لإدارة مطار "ديترويت كابيتال" تحطمت الطائرة المقاتلة، التي كانت تؤدي عرضا جويا ضمن فعاليات معرض "ميشيغان"، حيث سقطت المقاتلة على موقف للسيارات وأدت إلى تضرر بعضها.ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى، لكن تم نقل الطيار إلى المستشفى "كإجراء احترازي".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة تحطم مقاتلة خلال عرض جوي بالقرب من مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان... فيديو
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة مقاتلة من طراز "ميغ - 23" خلال فعاليات معرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية.
وأظهر المقطع المنشور لحظة حصول الانفجار على متن المقاتلة وقيام الطيار بإطلاق مقعده للخروج من الطائرة، حيث هوت المقاتلة وسقطت في مكان قريب من المعرض.
ووفقًا لإدارة مطار "ديترويت كابيتال" تحطمت الطائرة المقاتلة، التي كانت تؤدي عرضا جويا ضمن فعاليات معرض "ميشيغان"، حيث سقطت المقاتلة على موقف للسيارات وأدت إلى تضرر بعضها.
ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى، لكن تم نقل الطيار إلى المستشفى "كإجراء احترازي".