https://sputnikarabic.ae/20230814/لمواجهة-غلاء-المعيشة-حميميم-توزع-مساعدات-غذائية-على-الجالية-الروسية-في-اللاذقية-1080060454.html

لمواجهة غلاء المعيشة... "حميميم" توزع مساعدات غذائية على الجالية الروسية في اللاذقية

لمواجهة غلاء المعيشة... "حميميم" توزع مساعدات غذائية على الجالية الروسية في اللاذقية

وزع مركز التنسيق الروسي في قاعدة "حميميم"، اليوم الاثنين، مساعدات غذائية على الجالية الروسية بالإضافة لمواطنين سوريين في حي "المشروع التاسع - أوتستراد الثورة"... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T12:19+0000

2023-08-14T12:19+0000

2023-08-14T12:19+0000

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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "المساعدات الإنسانية البالغة 3 طن، وزعها مركز المصالحة باسم جمعية "تار" الإنسانية الروسية، وتضمنت المساعدات مواد أساسية كالطحين، والأرز، الزيت، المعكرونة، السكر، وغيرها".وقال الرائد ألكسندر لوفن، ممثل مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اليوم وزعنا مساعدات إنسانية على الجالية الروسية الموجودة في مدينة اللاذقية، باسم جمعية "تار" الروسية، وذلك لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة".وأكد الرائد لوفن استمرار دعم بلاده للجالية الروسية وللمواطنين السوريين وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية التي من شأنها التخفيف عنهم في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب.بدورهم، أعرب عدد من أبناء الجالية الروسية في مدينة اللاذقية لوكالة "سبوتنيك"، عن امتنانهم لحكومة بلادهم التي تحرص على تقديم المساعدات لهم باستمرار، والوقوف إلى جانبهم في ظل غلاء المعيشة في سوريا.وأضافوا: "نشكر بلادنا التي لم تتركنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، فمنذ عام 2011، وسوريا تعاني من وضع صعب، وهناك عائلات كثيرة بحاجة للمساعدات لتتدبّر حاجات الحياة الأساسية".من جهتهم، شكر مواطنون سوريون، الحكومة الروسية على المساعدات الإنسانية التي تقدمها باستمرار للشعب السوري لمساعدته على مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، مضيفين: "رغم الحرب التي تخوضها روسيا ضد النازية الجديدة، ورغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش الروسي، إلا أن روسيا تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعمه بشتى الوسائل وتقدم له المساعدات بشكل دائم".

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أخبار سوريا اليوم, العالم, روسيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك