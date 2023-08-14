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مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لإطلاق "سلام شامل"
مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لإطلاق "سلام شامل"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة سيجريها المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، إلى منطقة الخليج، اليوم الاثنين. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:07+0000
2023-08-14T13:07+0000
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وأوضحت في بيان لها، أن زيارة ليندركينغ تهدف إلى "دفع الجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة في اليمن، وإطلاق عملية سلام شاملة".وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "أمريكا ملتزمة بدعم حل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن، نحن نعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والشركاء الآخرين، للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي قدمت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، وتمكين اليمنيين من تشكيل مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم".وأشارت إلى أن "مبعوث واشنطن لليمن، تيم ليندركينغ، سيلتقي خلال زيارته إلى الخليج، مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والإماراتيين والعمانيين والدوليين، لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين".وأضافت أنه "خلال الرحلة، سيهنئ ليندركينغ الشركاء اليمنيين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين على العملية الناجحة لتفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من ناقلة "صافر" المتهالكة، وهو جهد استمر عامين واختتم في الأسبوع الحالي، وأنه سيواصل حشد الدعم من الجهات المانحة، من أجل سد فجوة التمويل المتبقية، البالغة 22 مليون دولار لتفريغ الناقلة، ومعالجة جميع التهديدات البيئية المتبقية".وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230811/الخارجية-السعودية-تعلق-على-اكتمال-تفريغ-ناقلة-النفط-صافر-في-اليمن-1079995119.html
https://sputnikarabic.ae/20230813/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-جماعة-أنصار-الله-بالمساومة-على-مصالح-الشعب-1080035141.html
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أنصار الله

مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لإطلاق "سلام شامل"

13:07 GMT 14.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ
المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة سيجريها المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، إلى منطقة الخليج، اليوم الاثنين.
وأوضحت في بيان لها، أن زيارة ليندركينغ تهدف إلى "دفع الجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة في اليمن، وإطلاق عملية سلام شاملة".
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "أمريكا ملتزمة بدعم حل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن، نحن نعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والشركاء الآخرين، للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي قدمت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، وتمكين اليمنيين من تشكيل مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم".
عامل يقف على متن ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
الخارجية السعودية تعلق على اكتمال تفريغ ناقلة النفط "صافر" في اليمن
11 أغسطس, 20:30 GMT
وأشارت إلى أن "مبعوث واشنطن لليمن، تيم ليندركينغ، سيلتقي خلال زيارته إلى الخليج، مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والإماراتيين والعمانيين والدوليين، لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين".
وأضافت أنه "خلال الرحلة، سيهنئ ليندركينغ الشركاء اليمنيين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين على العملية الناجحة لتفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من ناقلة "صافر" المتهالكة، وهو جهد استمر عامين واختتم في الأسبوع الحالي، وأنه سيواصل حشد الدعم من الجهات المانحة، من أجل سد فجوة التمويل المتبقية، البالغة 22 مليون دولار لتفريغ الناقلة، ومعالجة جميع التهديدات البيئية المتبقية".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم جماعة "أنصار الله" بالمساومة على مصالح الشعب
أمس, 18:54 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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