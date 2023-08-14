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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يحدد-توقيت-عزل-زيلينسكي-1080063976.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يحدد توقيت عزل زيلينسكي
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يحدد توقيت عزل زيلينسكي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وحزب "خادم الشعب" سيفقدان السلطة قريبا في البلاد، بسبب احتمال عزل... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:34+0000
2023-08-14T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "فضائح نجل الزعيم الأمريكي هانتر بايدن ستكون سبب بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي".وأضاف: "سيرفض مجلس الشيوخ تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية والمالية إلى كييف في الخريف".وتابع: "سيؤدي هذا على الفور إلى استقالة زيلينسكي وحزب "خادم الشعب". ثم يتعين رفع الأحكام العرفية وإجراء الانتخابات... خريف صعب سيمر على زيلينسكي... سيحدث سقوطه على وجه التحديد من خلال الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين: "زيلينسكي توقف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. ألغى الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".وأضاف: "الوضع في منطقة الصراع صعب للغاية، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في الأفراد، ونتيجة لذلك يتم القبض على الناس في الشارع وإرسالهم إلى الجبهة".
https://sputnikarabic.ae/20230814/تي---72-تتزود-بنظام-تشتيت-المسيرات-تريتون-فيديو-1080061685.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني السابق يحدد توقيت عزل زيلينسكي

13:34 GMT 14.08.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وحزب "خادم الشعب" سيفقدان السلطة قريبا في البلاد، بسبب احتمال عزل رئيس البيت الأبيض جو بايدن.
وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "فضائح نجل الزعيم الأمريكي هانتر بايدن ستكون سبب بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي".
وأضاف: "سيرفض مجلس الشيوخ تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية والمالية إلى كييف في الخريف".
وتابع: "سيؤدي هذا على الفور إلى استقالة زيلينسكي وحزب "خادم الشعب". ثم يتعين رفع الأحكام العرفية وإجراء الانتخابات... خريف صعب سيمر على زيلينسكي... سيحدث سقوطه على وجه التحديد من خلال الولايات المتحدة".
دبابة تي-72بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
"تي - 72" تتزود بنظام تشتيت المسيرات "تريتون"... فيديو
13:01 GMT
وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين: "زيلينسكي توقف عن إلقاء لحم الرجال، لا يوجد مكان لبناء مقبرة، لم تعد هناك أرض. جميع المستشفيات ممتلئة. ألغى الأحكام العرفية وأعلن وقف إطلاق النار".
وأضاف: "الوضع في منطقة الصراع صعب للغاية، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في الأفراد، ونتيجة لذلك يتم القبض على الناس في الشارع وإرسالهم إلى الجبهة".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT
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