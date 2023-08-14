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https://sputnikarabic.ae/20230814/مشاهد-لانطلاق-قاذفات-البجعة-البيضاء-الاستراتيجية-إلى-القطب-المتجمد-الشمالي-فيديو--1080067150.html
مشاهد لانطلاق قاذفات "البجعة البيضاء" الاستراتيجية إلى القطب المتجمد الشمالي... فيديو
مشاهد لانطلاق قاذفات "البجعة البيضاء" الاستراتيجية إلى القطب المتجمد الشمالي... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو- 160" و"تو-95 إم إس" و"تو-22 إم 3" نفذت طلعات جوية دورية فوق المياه المحايدة... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T14:40+0000
2023-08-14T14:40+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت الطائرات البعيدة المدى برحلات مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، وبارنتس والنرويج وشرق سيبيريا وتشوكشي وبوفورت سيز والمحيط المتجمد الشمالي".وأشار البيان إلى أنه شارك في المهمة حاملات صواريخ استراتيجية "تو- 160" و"تو-95 إم إس"، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى "تو-22 إم 3".ولفت البيان إلى أن أطول طلعة امتدت إلى أكثر من 7 ساعات، وقامت بمهمة المرافقة لطائرات مقاتلة، من طراز "سو - 35 إس"، و"سو - 27"، و"ميغ - 31".وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش: "تم تنفيذ جميع الرحلات وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وأضاف: "الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مشاهد لانطلاق قاذفات "البجعة البيضاء" الاستراتيجية إلى القطب المتجمد الشمالي... فيديو

14:40 GMT 14.08.2023
© AP Photo / Royal Air Forceتو-160
تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Royal Air Force
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو- 160" و"تو-95 إم إس" و"تو-22 إم 3" نفذت طلعات جوية دورية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت الطائرات البعيدة المدى برحلات مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، وبارنتس والنرويج وشرق سيبيريا وتشوكشي وبوفورت سيز والمحيط المتجمد الشمالي".
وأشار البيان إلى أنه شارك في المهمة حاملات صواريخ استراتيجية "تو- 160" و"تو-95 إم إس"، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى "تو-22 إم 3".
ولفت البيان إلى أن أطول طلعة امتدت إلى أكثر من 7 ساعات، وقامت بمهمة المرافقة لطائرات مقاتلة، من طراز "سو - 35 إس"، و"سو - 27"، و"ميغ - 31".
وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش: "تم تنفيذ جميع الرحلات وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وأضاف: "الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".
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