https://sputnikarabic.ae/20230814/مقابل-20-ألف-يورو-للشخص-تفكيك-شبكة-إجرامية-في-إسبانيا-مخصصة-لتهريب-المهاجرين-السوريين-1080039900.html

مقابل 20 ألف يورو للشخص... تفكيك شبكة إجرامية في إسبانيا مخصصة لتهريب المهاجرين السوريين

مقابل 20 ألف يورو للشخص... تفكيك شبكة إجرامية في إسبانيا مخصصة لتهريب المهاجرين السوريين

أعلنت السلطات الإسبانية، تفكيك شبكة إجرامية مخصصة لتهريب اللاجئين السوريين عبر طريق يقطع 3 قارات جوا وبحرا وبرا، مقابل 20 ألف يورو لكل مهاجر. 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T07:41+0000

2023-08-14T07:41+0000

2023-08-14T07:41+0000

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وقالت الشرطة الإسبانية، أمس الأحد، إنها تمكنت بالتعاون مع اليوروبول والشرطة الفيدرالية الألمانية، من تفكيك الخدمات اللوجستية في إسبانيا، لمنظمة إجرامية يُزعم أنها متورطة في تهريب المهاجرين السوريين إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج، وفق موقع "يورو نيوز".وبحسب المصادر ذاتها، عبر طريق الهجرة ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، عن طريق الجو والبحر والبر، ودفع كل شخص من المهاجرين 20 ألف يورو.واعتقل في العملية 19 شخصا من أعضاء الشبكة التي حافظت على تحالفات في كل بلد على طريق العبور مع منظمات إجرامية أخرى.وكان طريق الهجرة يبدأ من عبور الحدود السورية وصولا إلى مطار بيروت في لبنان، ومن هناك الذهاب جوا إلى مصر.ومن مصر كان المهاجرون يعبرون برا إلى ليبيا وتونس وصولا إلى الجزائر، ومن المناطق الساحلية في وهران ومستغانم، كانوا يستقلون قوارب متجهة إلى الساحل الإسباني.بعد ذلك، كان يتم نقلهم بالسيارة إلى شقق واقعة في مقاطعات مدريد وكوينكا (شرقا) وطليطلة (وسط)، حيث يظلون مختبئين في ظروف مزدحمة وغير صحية، لحين الحصول على وثائق للبقاء في إسبانيا أو المتابعة برا أو جوا إلى ألمانيا أو النرويج.

https://sputnikarabic.ae/20230322/الجزائر-تعلن-تفكيك-شبكة-دولية-لتهريب-المهاجرين-نحو-أوروبا-1075049985.html

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