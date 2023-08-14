https://sputnikarabic.ae/20230814/مقتل-12-شخصا-على-الأقل-إثر-انفجار-في-مدينة-محج-قلعة-جنوبي-روسيا-1080084631.html
مقتل 12 شخصا على الأقل إثر انفجار في مدينة محج قلعة جنوبي روسيا
مقتل 12 شخصا على الأقل إثر انفجار في مدينة محج قلعة جنوبي روسيا
لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب نحو 50 آخرين، مساء أمس الاثنين، إثر انفجار في مركز خدمة السيارات بمدينة محج قلعة، عاصمة داغستان الروسية. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T21:47+0000
2023-08-14T21:47+0000
2023-08-14T21:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
داغستان
أخبار داغستان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102874/11/1028741115_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3562c6cca292ae0a0648c52622739149.jpg
وذكرت وزارة الصحة في جمهورية القوقاز الشمالي الروسي في بيان نشرته على موقع تليغرام أن عدد ضحايا الانفجار في محطة وقود في مخاشقالا، عاصمة داغستان، قد وصل إلى 12 وفاة، وأُصيب ما مجموعه 50 شخصًا آخرين بجروح.وأفاد البيان بأنه "وفقًا للبيانات الأولية لهذه الساعة: قتل 12 شخصًا، منهم طفلان؛ وأُصيب 50 آخرين في الانفجار بمحطة وقود في مخاشقالا".وكان مصدر في بلدية مدينة محج قلعة قد أفاد في وقت سابق بأن انفجارًا ضرب مركزًا لخدمة السيارات بمدينة ماخاتشكالا، عاصمة داغستان الروسية.وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230504/السيطرة-على-حريق-بمصفاة-نفط-بإقليم-كراسنودار-جنوبي-روسيا-1076643595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102874/11/1028741115_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_57d6136fa843641cf3702ad638f293eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, داغستان, أخبار داغستان, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, داغستان, أخبار داغستان, العالم
مقتل 12 شخصا على الأقل إثر انفجار في مدينة محج قلعة جنوبي روسيا
21:47 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 21:49 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب نحو 50 آخرين، مساء أمس الاثنين، إثر انفجار في مركز خدمة السيارات بمدينة محج قلعة، عاصمة داغستان الروسية.
وذكرت وزارة الصحة في جمهورية القوقاز الشمالي الروسي في بيان نشرته على موقع تليغرام أن عدد ضحايا الانفجار في محطة وقود في مخاشقالا، عاصمة داغستان، قد وصل إلى 12 وفاة، وأُصيب ما مجموعه 50 شخصًا آخرين بجروح.
وأفاد البيان بأنه "وفقًا للبيانات الأولية لهذه الساعة: قتل 12 شخصًا، منهم طفلان؛ وأُصيب 50 آخرين في الانفجار بمحطة وقود في مخاشقالا".
وكان مصدر في بلدية مدينة محج قلعة قد أفاد في وقت سابق بأن انفجارًا ضرب مركزًا لخدمة السيارات بمدينة ماخاتشكالا، عاصمة داغستان الروسية.
وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار
ثاني.