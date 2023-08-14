https://sputnikarabic.ae/20230814/هل-تقبل-سوريا-شروط-تركيا-للانسحاب-من-أراضيها-1080056721.html
هل تقبل سوريا شروط تركيا للانسحاب من أراضيها
هل تقبل سوريا شروط تركيا للانسحاب من أراضيها
قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده "ترغب في إحلال السلام في سوريا"، مشيرًا إلى أن "صياغة دستور جديد لسوريا، واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T11:22+0000
2023-08-14T11:22+0000
2023-08-14T11:22+0000
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هل تقبل سوريا شروط تركيا للانسحاب من أراضيها
هل تقبل سوريا شروط تركيا للانسحاب من أراضيها
وفي حديث إعلامي قال يشار إن "تركيا تريد السلام بصدق، لكن لديها ما تعتبره نقاطا حساسة فلا يمكن تصور أن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا".وكانت العاصمة الكازاخستانية قد استضافت، يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الماضي، الجولة العشرين من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية، وتضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.وقال الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أيام، إن "إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعمها للإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".وأوضح المحلل أن "تركيا تعتبر وجود حزب العمال وقوات قسد تهديدا أمنيا يهدد خاصرتها الجنوبية، وما تقوله دمشق عن الانسحاب بشكل مسبق قبل بدء المفاوضات هو بمثابة أمر تعجيزي كما تراه تركيا"، ولهذا أشار غولر إلى أن "تركيا تريد السلام الدائم في تركيا بمعنى وجود حل سياسي في سوريا"وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب، أن:إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, аудио
مساحة حرة, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, аудио
هل تقبل سوريا شروط تركيا للانسحاب من أراضيها
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قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده "ترغب في إحلال السلام في سوريا"، مشيرًا إلى أن "صياغة دستور جديد لسوريا، واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك".
وفي حديث إعلامي قال يشار إن "تركيا تريد السلام بصدق، لكن لديها ما تعتبره نقاطا حساسة فلا يمكن تصور أن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا".
وكانت العاصمة الكازاخستانية قد استضافت، يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الماضي، الجولة العشرين من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية، وتضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أيام، إن "إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية
، ووقف دعمها للإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي، عمر كوش، إن
"الشروط التركية واضحة، وقد وضعها أردوغان منذ أكثر من عامين، وهي تتلخص في الهواجس التركية الأمنية في منطقة شرق الفرات، وإذا تم حلها سيكون هناك متسع للحوار بعد عودة اللاجئين إلى بيئة آمنة، وهذان شرطان لكنهما ليسا مسبقين فالرئيس أردوغان قال إن الباب مفتوح مع سوريا، ويمكن وضع جميع النقاط على طاولة مفاوضات".
وأوضح المحلل أن "تركيا تعتبر وجود حزب العمال وقوات قسد تهديدا أمنيا يهدد خاصرتها الجنوبية، وما تقوله دمشق عن الانسحاب بشكل مسبق قبل بدء المفاوضات هو بمثابة أمر تعجيزي كما تراه تركيا"، ولهذا أشار غولر إلى أن "تركيا تريد السلام الدائم في تركيا بمعنى وجود حل سياسي في سوريا"
وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب، أن:
"موقف الدولة السورية من طرح وزير الدفاع التركي ينطلق أولا من حقيقة أن تركيا تحتل الشريط الشمالي من سوريا بحجة تأمين حزام أمني، وثانيا أن الحكومة السورية ترفض تماما الدعم الذي تقدمه حكومة أردوغان إلى الفصائل الإرهابية بمختلف تسمياتها، والتي تتموضع في الشمال السورية وتقدم لها تركيا كل أشكال الدعم، كما أنه لا يحق لتركيا أن تحدد مسار العملية السياسية في سوريا، فهؤلاء المعارضين يمثلون في توجهاتهم وجهة نظر الدولة التركية التي تحتل أراضي سوريا وهذا مرفوض تماما بالنسبة للدولة والشعب".
وأكد الخبير أن:
"موقف سوريا كان واضحا وجاء على لسان الرئيس الأسد، بأنه يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات عندما تنسحب تركيا من الشمال السوري، لكن إذا بقيت تركيا تقدم الدعم للفصائل الإرهابية، وإذا بقيت تحتل الشريط الحدودي من الشمال السوري بحجة المناطق الأمنة، سيظل هذا الوضع مرفوضا رفضا قاطعا وفقا للقوانين الدولية ورؤية الدولة السورية".