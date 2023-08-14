https://sputnikarabic.ae/20230814/وزارة-الدفاع-الصينية-التعاون-بين-الجيش-الروسي-والصيني-يهدف-إلى-حماية-العدالة-في-العالم-1080044278.html
وزارة الدفاع الصينية: التعاون بين الجيش الروسي والصيني يهدف إلى حماية العدالة في العالم
وزارة الدفاع الصينية: التعاون بين الجيش الروسي والصيني يهدف إلى حماية العدالة في العالم
أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الاثنين، أن "الدوريات البحرية المشتركة، التي تنفذها روسيا والصين، ليست موجهة ضد أطراف ثالثة، ولا علاقة... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T09:07+0000
2023-08-14T09:07+0000
2023-08-14T09:07+0000
العالم
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وأشار تشيان خلال إفادته الصحفية، إلى أنه "وفقا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين قامت بحريتا البلدين بتسيير دوريات بحرية في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ".وقال المتحدث الصيني: "هذه العمليات الدورية ليست موجهة ضد أطراف ثالثة، ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".وأضاف تشيان: "روسيا والصين تنفذان دوريات، بما يتوافق بدقة مع المعايير".وتابع تشيان، بالقول: "ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين الجيشين الروسي والصيني مفتوح وشفاف، ويهدف إلى حماية العدالة الدولية بشكل مشترك، وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم والمنطقة".وأضاف أن "هذا التعاون يختلف تماما عن ممارسة بعض الدول، التي تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتنخرط في مواجهة تكتلية وتزرع الهيمنة".
https://sputnikarabic.ae/20230814/وزير-الدفاع-الصيني-يجري-زيارة-رسمية-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1080039150.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزارة الدفاع الصينية: التعاون بين الجيش الروسي والصيني يهدف إلى حماية العدالة في العالم
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أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الاثنين، أن "الدوريات البحرية المشتركة، التي تنفذها روسيا والصين، ليست موجهة ضد أطراف ثالثة، ولا علاقة لها بالوضع الدولي الحالي".
وأشار تشيان خلال إفادته الصحفية، إلى أنه "وفقا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين قامت بحريتا البلدين بتسيير دوريات بحرية في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ".
وقال المتحدث الصيني: "هذه العمليات الدورية ليست موجهة ضد أطراف ثالثة، ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".
وأضاف تشيان: "روسيا والصين تنفذان دوريات، بما يتوافق بدقة مع المعايير".
وتابع تشيان، بالقول: "ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين الجيشين الروسي والصيني مفتوح وشفاف، ويهدف إلى حماية العدالة الدولية بشكل مشترك، وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم والمنطقة".
وأضاف أن "هذا التعاون يختلف تماما عن ممارسة بعض الدول، التي تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتنخرط في مواجهة تكتلية وتزرع الهيمنة".