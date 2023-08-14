https://sputnikarabic.ae/20230814/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تهبط-اضطراريا-في-أبوظبي-بسبب-عطل-بطائرتها-1080068968.html

وزيرة الخارجية الألمانية تهبط اضطراريا في أبوظبي بسبب عطل بطائرتها

وزيرة الخارجية الألمانية تهبط اضطراريا في أبوظبي بسبب عطل بطائرتها

علقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في إمارة أبوظبي الخليجية، بعد أن واجهت طائرتها صعوبات ميكانيكية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين. 14.08.2023, سبوتنيك عربي

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وكانت بيربوك في طريقها إلى أستراليا، لبدء رحلة تستغرق أسبوعا إلى منطقة المحيط الهادئ، والتي ستشهد أيضا إجراء محادثات في نيوزيلندا وفيجي، وفقا لموقع "Sheppnews".وبعد التوقف للتزود بالوقود في أبوظبي، اضطرت الطائرة التي كانت تقل وزيرة الخارجية الألمانية ووفدها، إلى تفريغ الوقود، والعودة إلى الإمارة الخليجية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، الذي كان على متن الطائرة، أنه "بسبب مشكلة ميكانيكية، يتعين علينا العودة إلى أبوظبي لأسباب تتعلق بالسلامة، ويجري حاليا توضيح الخيارات المتاحة لمزيد من ترتيبات السفر".بينما كتب باتريك ديكمان، الصحفي الذي يسافر مع وزيرة الخارجية، على موقع "إكس" (المعروف سابقا باسم "تويتر")، أنه "يجب تحديد الأضرار التي لحقت بالطائرة أولا".وتابع مبينا أن "الطاقم لم يتمكن من استنئاف الطيران على الفور، لأسباب تتعلق بقانون العمل".يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لمشاكل تقنية، ففي العام الماضي، اضطرت بيربوك إلى إلغاء اجتماع مع نظيرها البريطاني، بعد أن ‏تعرضت الطائرة التي كانت ستستقلها من دبلن في أيرلندا لعطل، بسبب الجليد المتراكم عليها.‏

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