https://sputnikarabic.ae/20230814/وزير-الخارجية-الإيراني-سأزور-السعودية-خلال-الأيام-القادمة---عاجل-1080063264.html
وزير الخارجية الإيراني: سأزور السعودية خلال الأيام القادمة
وزير الخارجية الإيراني: سأزور السعودية خلال الأيام القادمة
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن "السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام القادمة". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:11+0000
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وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة يوم الصحفي بوزارة الخارجية، إن "سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام القادمة"، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت في وقت سابق اليوم، إن "زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة العربية السعودية، سيتم التخطيط لها في الوقت المناسب، في إطار الإرادة السياسية للبلدين".وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "العلاقات بين السعودية وإيران في تقدم"، مشيرا أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى المملكة العربية السعودية، ستتم قريبا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230808/ما-أسباب-تأخير-فتح-السفارة-السعودية-في-إيران-وما-علاقة-أزمة-حقل-الدرة؟-1079892002.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الخارجية الإيراني: سأزور السعودية خلال الأيام القادمة
13:11 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 13:23 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن "السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام القادمة".
وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة يوم الصحفي بوزارة الخارجية، إن "سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام القادمة"، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، حسب وكالة
أنباء "فارس" الإيرانية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية
، قالت في وقت سابق اليوم، إن "زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة العربية السعودية، سيتم التخطيط لها في الوقت المناسب، في إطار الإرادة السياسية للبلدين".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "العلاقات بين السعودية وإيران في تقدم"، مشيرا أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى المملكة العربية السعودية، ستتم قريبا"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأعلنت السعودية وإيران
، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.