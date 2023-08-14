https://sputnikarabic.ae/20230814/وزير-الدفاع-الصيني-يجري-زيارة-رسمية-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1080039150.html

وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا

وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T06:52+0000

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العالم

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وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي قادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".

https://sputnikarabic.ae/20230721/الدفاع-الصينية-المناورات-مع-روسيا-تظهر-مستوى-عاليا-من-الثقة-بين-البلدين-وجيشيهما-1079265489.html

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