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https://sputnikarabic.ae/20230814/وزير-الدفاع-الصيني-يجري-زيارة-رسمية-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1080039150.html
وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا
وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T06:52+0000
2023-08-14T06:52+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي قادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".
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وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا

06:52 GMT 14.08.2023
© Photo / Netsonوزارة الدفاع الصينية
وزارة الدفاع الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Photo / Netson
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".
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وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي قادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".
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