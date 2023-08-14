https://sputnikarabic.ae/20230814/وزير-الدفاع-الصيني-يجري-زيارة-رسمية-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1080039150.html
وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا
وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T06:52+0000
2023-08-14T06:52+0000
2023-08-14T06:52+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101999/19/1019991910_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_0f14586742b0e7b855149c7eb56c73ce.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي قادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230721/الدفاع-الصينية-المناورات-مع-روسيا-تظهر-مستوى-عاليا-من-الثقة-بين-البلدين-وجيشيهما-1079265489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101999/19/1019991910_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d69101f65b778520fb8b793f6452f18b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع، لي شانغ فو، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس/ آب الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين، سيحضر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، لي شانغ فو، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري".
وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي قادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية".