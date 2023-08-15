"أمر يفوق الإزعاج"... وزيرة خارجية ألمانيا تشكو من إلغاء رحلتها للمحيط الهادئ بسبب تعطل طائرتها
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء رحلتها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي، بعد أن عانت طائرتها من مشكلات فنية متكررة، وهي الأحدث في سلسلة حوادث ضربت الأسطول الألماني.
وكتبت على موقع "إكس": "لقد جربنا كل شيء، لكن لسوء الحظ، من غير الممكن لوجستيا تنفيذ (خطط) سفري بين المحيطين الهندي والهادئ من دون الطائرة المعيبة".
وأضافت: "هذا أكثر من مجرد إزعاج".
Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich. 1/2— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 15, 2023
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، غادرت يوم الأحد الماضي، في رحلة كانت ستستمر أسبوعا إلى المحيط الهادئ، إلا أن طائرتها تعطلت أمس الاثنين، بعد إعادة التزود بالوقود في إمارة أبوظبي الخليجية.
وتقطعت السبل ببيربوك لساعات، بينما كان الطاقم الفني يكافح لإصلاح مشكلة في رفرف الجناح.
وسعى وفدها إلى استئناف الرحلة مرة أخرى بين عشية وضحاها حتى، اليوم الثلاثاء، لكن مع ظهور الخلل الفني في الطائرة من طراز "إيرباص A340"، والبالغة من العمر 23 عاما، اضطرت للهبوط اضطراريا في أبوظبي مرة أخرى.
وكتب سلاح الجو الألماني على "إكس": "لأسباب أمنية، اضطرت الطائرة للعودة إلى أبوظبي"، وأضافت أن الطائرة اضطرت إلى تفريغ الوقود لتهبط بسلام في الإمارة الخليجية مرة أخرى.
#A340 - Mission abgebrochen!— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 14, 2023
Der Fehler ist erneut bei der nun wieder vollgetankten Maschine aufgetreten. Wir landen jetzt wieder in Abu Dhabi.
وأحيا الحادث المؤسف الجدل بشأن طائرات الحكومة الألمانية المتقادمة، إذ وصفت الصحف الألمانية الحادث الأخير لطائرة وزيرة الخارجية الألمانية، بأنه "محرج" و"إخفاق تام".
يشار أإلى أن الطائرة "A340-300"، التي أحبطت خطط سفر وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، تسببت في تأخير رحلة المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، إلى قمة مجموعة العشرين في عام 2018، في ذلك الوقت بسبب خطأ إلكتروني.
يشار إلى أنه في وقت سابق من 2018، اضطر المستشار الألماني الحالي، أولاف شولتس، إلى استقلال رحلة تجارية إلى بلاده من إندونيسيا، بعد أن تم إيقاف الطائرة نفسها، بسبب مرور القوارض عبر بعض كابلاتها، وفقا لموقع "TheEnergyRepublic".