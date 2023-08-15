https://sputnikarabic.ae/20230815/إعلام-لدى-حزب-الله-صواريخ-دقيقة-ستؤلم-الجبهة-الداخلية-الإسرائيلية-1080119628.html

إعلام: لدى "حزب الله" صواريخ دقيقة ستؤلم الجبهة الداخلية الإسرائيلية

إعلام: لدى "حزب الله" صواريخ دقيقة ستؤلم الجبهة الداخلية الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني يتمتع بثقة كبيرة، وأن الحزب لديه صواريخ دقيقة ستصيب الجبهة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T19:18+0000

2023-08-15T19:18+0000

2023-08-15T19:18+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed8e9926cd8fec5fa6f87eb736aa45f0.jpg

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتبين من خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أمس، تمتعه بالثقة بالنفس، وبصواريخه الدقيقة التي بحوزة قوات حزب الله في الجنوب اللبناني.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن ثقة نصر الله تزيد من خلال الصواريخ الدقيقة الموجودة لديه، معتبرة إياها بمثابة تهديد استراتيجي على إسرائيل يجب معالجته، على الفور.وتطرق نصر الله، أمس الاثنين إلى تهديد سابق لوزير الدفاع الإسرائيلي بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، حال اندلعت حرب بين الجانبين.ووصف نصر الله، في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية 17 لـ"حرب تموز" عام 2006 على لبنان، الجيش الإسرائيلي بأنه "في أسوأ حالاته" في الوقت الحالي، مقارنة بأي وقت مضى.وأضاف نصر الله: "بسبب الانقسام الداخلي في إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي في أسوأ حالاته على الإطلاق (..) رغم التهديدات التي يرددها قادة الجيش في إسرائيل، فإن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست مستعدة للحرب".وخلال الآونة الأخيرة، تزايدت الانتقادات السياسية في إسرائيل لرئيس الأركان ووزير الدفاع وسط اتهامات لهما بعدم العمل بشكل كاف لتقليص ظاهرة رفض الخدمة العسكرية التي أدخلت الجيش لأبعاد مقلقة.وقطعت حكومة نتنياهو التي تضم أطيافا من أقصى اليمين الديني والقومي شوطا نحو تنفيذ خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، ما قوبل باحتجاجات عارمة في أنحاء البلاد متواصلة منذ 32 أسبوعا، وإعلان آلاف جنود الاحتياط بما في ذلك في سلاح الطيران- العمود الفقري للجيش الإسرائيلي التوقف عن الخدمة.

https://sputnikarabic.ae/20230815/وزير-إسرائيلي-هناك-حالة-تمرد-داخل-الجيش-1080117532.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار