https://sputnikarabic.ae/20230815/اجتماعات-في-إثيوبيا-لحل-الخلاف-السوداني-والبرهان-يأمل-في-الوصول-إلى-صيغة-مقبولة--1080109196.html

اجتماعات في إثيوبيا لحل الخلاف السوداني.. والبرهان يأمل في الوصول إلى صيغة مقبولة

اجتماعات في إثيوبيا لحل الخلاف السوداني.. والبرهان يأمل في الوصول إلى صيغة مقبولة

تعقد قوى الحرية والتغيير اجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث ملف الاشتباكات الدائرة في السودان للشهر الرابع على التوالي. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T14:50+0000

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2023-08-15T14:50+0000

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اجتماعات في إثيوبيا لحل الخلاف السوداني.. والبرهان يأمل في الوصول إلى صيغة مقبولة اجتماعات في إثيوبيا لحل الخلاف السوداني.. والبرهان يأمل في الوصول إلى صيغة مقبولة

أكدت القوى المدنية أنها مستعدة للحوار من أجل وقف الحرب، مشددة على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، إضافة إلى التوصل لرؤية سياسية مشتركة لإنهاء حالة الصراع، وبناء أوسع جبهة مدنية تنهي الحرب وتعيد الإعمار، بجانب تطوير آليات التنسيق المشتركة بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.من جهته، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تحاول التوصل إلى صيغة سياسية عادلة ومقبولة، وصولا إلى مرحلة إجراء انتخابات.وأشار إلى أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث السودانيين، متهما قوات الدعم السريع بأنها تمارس أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب.وأوضح أنه من الأولى وجود أسس داخلية ترتكز عليها القوى السياسية للخروج من الأزمة، في ظل أن القاعدة الشعبية مفقودة، وتغير مطالب الشعب السوداني، التي تتمثل في الأمن والاستقرار والحياة اليومية الطبيعية.وذكر أنه لا يمكن توقع نتائج جديدة من هذه التكتلات، وكان من باب أولى نجاح اجتماعات القاهرة التي ضمت أطرافا عديدة، ولكن هذه الاجتماعات هدفها التواجد في اجتماع جدة لوقف الحرب، في الوقت الذي يساوون فيه بين الجيش والدعم السريع.ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعني مزيدا من الوقت والخسائر لكل الأطراف وسقوط ضحايا جدد وأيضا زيادة عمليات اللجوء الخارجي والنزوح الداخلي.وأوضحت أن مسألة الانتخابات تتطلب وجود أرضية سياسية وحكومة منتخبة وأمن واستقرار، وهي ليست الهدف في هذا التوقيت، والهدف هو العودة للاستقرار النسبي قبل منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

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ملفات ساخنة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, أخبار إثيوبيا, аудио