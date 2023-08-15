https://sputnikarabic.ae/20230815/اجتماع-طارئ-لرؤساء-أركان-دول-إيكواس-لبحث-الوضع-في-النيجر-1080098353.html
اجتماع طارئ لرؤساء أركان دول "إيكواس" لبحث الوضع في النيجر
اجتماع طارئ لرؤساء أركان دول "إيكواس" لبحث الوضع في النيجر
يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس والجمعة المقبلين في غانا، لبحث الأوضاع في النيجر. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T11:38+0000
2023-08-15T11:38+0000
2023-08-15T11:43+0000
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ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصادر عسكرية وسياسية إقليمية، قولها إن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد السبت الماضي، لكن تم إرجاؤه لأسباب فنية.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية. وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إيكواس-مصدومون-من-محاولة-المجلس-العسكري-في-النيجر-لمحاكمة-الرئيس-بازوم-بتهمة-الخيانة-1080077707.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
اجتماع طارئ لرؤساء أركان دول "إيكواس" لبحث الوضع في النيجر
11:38 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس والجمعة المقبلين في غانا، لبحث الأوضاع في النيجر.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصادر عسكرية وسياسية إقليمية، قولها إن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد السبت الماضي، لكن تم إرجاؤه لأسباب فنية.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم
التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.