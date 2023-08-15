https://sputnikarabic.ae/20230815/الأكثر-فشلا-وتدميرا-نتنياهو-يعلق-على-منشور-شاركه-نجله-يسيء-إلى-رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-1080096722.html

"الأكثر فشلا وتدميرا"... نتنياهو يعلق على منشور شاركه نجله يسيء إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

"الأكثر فشلا وتدميرا"... نتنياهو يعلق على منشور شاركه نجله يسيء إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

حذف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منشورا كان شاركه، أمس الإثنين، والذي يشن هجوما على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T10:24+0000

2023-08-15T10:24+0000

2023-08-15T10:24+0000

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ويقول المنشور: "سيُذكر هاليفي بأنه أكثر رؤساء الأركان فشلا وتدميرا في تاريخ الجيش الإسرائيلي"، لعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد جنود الاحتياط الذين رفضوا إظهار للواجب على تشريع الإصلاح القضائي للائتلاف".وتم حذف المنشور من صفحة يائير نتنياهو، بعد حوالي نصف ساعة من نشره، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتعود كتابة المنشور إلى إيريز تدمر، وهو مسؤول دعاية عمل في حزب الليكود، وخاض الانتخابات التمهيدية للحزب، وأحد مؤسسي منظمة إم تيرتزو اليمينية.ويتهم المنشور، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بـ"الوقوف جانبا"، وسط تهديدات من قبل جنود الاحتياط المتطوعين في الجيش الإسرائيلي، بإنهاء خدمتهم التطوعية.كما اتهم تدمر رئيس الأركان بجعل الجيش الإسرائيلي "الجيش الوحيد في العالم الذي لا يعاقب المتمردين، بل يستدعيهم إلى ورش إطلاق التوتر وحلقات النقاش".وزير الدفاع الإسرائيلي يدافع عن هاليفيمن ناحيته، دان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، المنشور المهاجم لرئيس أركان الجيش الإسرائيليي، هرتسي هاليفي، أمس الاثنين، وقال على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "رئيس الأركان هرتسي هاليفي هو أحد أبرز الضباط الذين التقيت بهم في كل سنواتي في الجيش الإسرائيلي، وفي مؤسسة الدفاع - إنه أمر شجاع وصادق ومهم - حقيقة، قائد هادئ ودقيق ومتوازن، وكثير من مواطني البلد مدينون له بحياتهم".كيف رد بنيامين نتنياهو على المنشور الذي شاركه نجله؟رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قرار نجله ياشير، بمشاركة المنشور الذي يهاجم رئيس الأركان الإسرائيلي، فكتب: "تواجه دولة إسرائيل تحديات كبيرة، وبصفتي رئيس وزراء إسرائيل، فإنني أعمل ليل نهار مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن معا لضمان أمن إسرائيل في أي حالة"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230815/مسؤول-أمني-إسرائيلي-كبير-نصر-الله-ذكرنا-بما-يجب-أن-نقلق-بشأنه-1080087572.html

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