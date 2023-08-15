https://sputnikarabic.ae/20230815/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يوقف-عميلا-لأوكرانيا-في-القرمفيديو-1080088292.html
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف عميلا لأوكرانيا في القرم... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف عميلا لأوكرانيا في القرم... فيديو
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم، أحد مؤيدي الأيديولوجية القومية الأوكرانية، الذي قدم تقارير إلى الاستخبارات الأوكرانية، بشأن حركة الشحنات... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:36+0000
2023-08-15T07:36+0000
2023-08-15T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد مؤيدي الأيديولوجية القومية الأوكرانية، وهو مواطن روسي من مواليد عام 1965، قام بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بنقل معلومات حول مكونات وحركة الشحنات العسكرية، عبر أراضي القرم، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، يخوضون حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي(لمحظور في روسيا) والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار، وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف عميلا لأوكرانيا في القرم... فيديو
07:36 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم، أحد مؤيدي الأيديولوجية القومية الأوكرانية، الذي قدم تقارير إلى الاستخبارات الأوكرانية، بشأن حركة الشحنات العسكرية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد مؤيدي الأيديولوجية القومية الأوكرانية، وهو مواطن روسي من مواليد عام 1965، قام بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بنقل معلومات حول مكونات وحركة الشحنات العسكرية، عبر أراضي القرم، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة
، يخوضون حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي(لمحظور في روسيا) والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار، وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.