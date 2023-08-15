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بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يوقف-عميلا-لأوكرانيا-في-القرمفيديو-1080088292.html
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف عميلا لأوكرانيا في القرم... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف عميلا لأوكرانيا في القرم... فيديو
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم، أحد مؤيدي الأيديولوجية القومية الأوكرانية، الذي قدم تقارير إلى الاستخبارات الأوكرانية، بشأن حركة الشحنات... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:36+0000
2023-08-15T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد مؤيدي الأيديولوجية القومية الأوكرانية، وهو مواطن روسي من مواليد عام 1965، قام بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بنقل معلومات حول مكونات وحركة الشحنات العسكرية، عبر أراضي القرم، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، يخوضون حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي(لمحظور في روسيا) والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار، وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يوقف عميلا لأوكرانيا في القرم... فيديو

07:36 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 15.08.2023)
© Public relations center of Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Public relations center of Federal Security Service
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أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم، أحد مؤيدي الأيديولوجية القومية الأوكرانية، الذي قدم تقارير إلى الاستخبارات الأوكرانية، بشأن حركة الشحنات العسكرية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد مؤيدي الأيديولوجية القومية الأوكرانية، وهو مواطن روسي من مواليد عام 1965، قام بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بنقل معلومات حول مكونات وحركة الشحنات العسكرية، عبر أراضي القرم، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، يخوضون حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي(لمحظور في روسيا) والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار، وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMT
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