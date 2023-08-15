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https://sputnikarabic.ae/20230815/الثاني-من-نوعه-خلال-ساعات-مسيرة-تركية-تدمر-سيارة-لمسلحي-واشنطن-شرقي-سوريا-1080107301.html
الثاني من نوعه خلال ساعات.. مسيرة تركية تدمر سيارة لمسلحي واشنطن شرقي سوريا
الثاني من نوعه خلال ساعات.. مسيرة تركية تدمر سيارة لمسلحي واشنطن شرقي سوريا
في استهداف هو الثاني من نوعها خلال الساعات الأخيرة، دمرت مسيرة تركية، سيارة يستقلها مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي قرب خطوط التماس بين الفصائل... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:07+0000
2023-08-15T14:07+0000
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وقال مصدر محلي في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن مسيرة تركية استهدفت، عصر اليوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، سيارة تقل مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، بالقرب من مزرعة "شويش" جنوب غرب بلدة "تل تمر" في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.وكانت مسيرة انتحارية (درون) تابعة للقوات التركية، دمرت، مساء أمس الأثنين 14أغسطس، موقعا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وأسفر عن مقتل مجموعة منهم لم يعرف عددهم بالضبط، في قرية تل اللبن الواقعة غرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، على خطوط التماس بين الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي والفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي والتي تشهد توتراً عسكرياً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى 37 التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 53 شخص منهم، بينهم عدد من القياديين الأجانب، بالإضافة لإصابة أكثر من 42 شخص بجراح متفاوتة.
https://sputnikarabic.ae/20230814/طائرة-انتحارية-تركية-تدمر-موقعا-لمسلحي-واشنطن-شرقي-سوريا-1080081694.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

الثاني من نوعه خلال ساعات.. مسيرة تركية تدمر سيارة لمسلحي واشنطن شرقي سوريا

14:07 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Atia Al atiaقتلى في غارة لطائرة تركية مسيرة استهدفت موقعا لقوات "قسد" بمدينة القامشلي شرقي سوريا
قتلى في غارة لطائرة تركية مسيرة استهدفت موقعا لقوات قسد بمدينة القامشلي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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حصري
في استهداف هو الثاني من نوعها خلال الساعات الأخيرة، دمرت مسيرة تركية، سيارة يستقلها مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي قرب خطوط التماس بين الفصائل التركمانية والكردية، في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وقال مصدر محلي في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن مسيرة تركية استهدفت، عصر اليوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، سيارة تقل مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، بالقرب من مزرعة "شويش" جنوب غرب بلدة "تل تمر" في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.

وتابع المصدر أن الاستهداف أوقع خسائر بشرية مؤكدة ضمن السيارة، مع قيام قوات "قسد" بضرب طوق أمني في موقع الاستهداف، الذي يعتبر الاستهداف الثاني في أقل من 24 ساعة.

مقتل مسلحين من قسد بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
طائرة انتحارية تركية تدمر موقعا لمسلحي واشنطن شرقي سوريا
أمس, 18:46 GMT
وكانت مسيرة انتحارية (درون) تابعة للقوات التركية، دمرت، مساء أمس الأثنين 14أغسطس، موقعا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وأسفر عن مقتل مجموعة منهم لم يعرف عددهم بالضبط، في قرية تل اللبن الواقعة غرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، على خطوط التماس بين الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي والفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي والتي تشهد توتراً عسكرياً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.
وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية إلى 37 التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 53 شخص منهم، بينهم عدد من القياديين الأجانب، بالإضافة لإصابة أكثر من 42 شخص بجراح متفاوتة.
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