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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/الجيش-الروسى-يدمر-أكثر-من-20-موقعا-للقوات-الأوكرانية-قرب-مدينة-أوروجايني-بجمهورية-دونيتسك-1080086057.html
الجيش الروسى يدمر أكثر من 20 موقعا للقوات الأوكرانية قرب مدينة أوروجايني بجمهورية دونيتسك
الجيش الروسى يدمر أكثر من 20 موقعا للقوات الأوكرانية قرب مدينة أوروجايني بجمهورية دونيتسك
دمرت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع القوات الفنية والجوية التابعة للمجموعة العسكرية الروسية "فوستوك"، اليوم الثلاثاء، أكثر من 20 موقعًا قتاليًا للقوات العسكرية... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T03:26+0000
2023-08-15T03:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي التابع لقوات "فوستوك"، لوكالة "سبوتنيك": "نفذت وحدات المجموعة العسكرية 'فوستوك' بالتعاون مع القوات الفنية والجوية هجمات نارية على العدو في منطقة أوروجايني".وأضاف تشيخوف: "تمكنت القوات الروسية خلال المعركة من اكتشاف وقمع أكثر من عشرين موقعًا قتاليًا وتجمعًا للقوات العسكرية الأوكرانية".وتابع رئيس المركز الصحفي: "تم منع تقدم ست مجموعات من مشاة العدو، وتم تدمير مدرعة قتالية وناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الطيران-الروسي-يشن-غارتين-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079398947.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسى يدمر أكثر من 20 موقعا للقوات الأوكرانية قرب مدينة أوروجايني بجمهورية دونيتسك

03:26 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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دمرت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع القوات الفنية والجوية التابعة للمجموعة العسكرية الروسية "فوستوك"، اليوم الثلاثاء، أكثر من 20 موقعًا قتاليًا للقوات العسكرية الأوكرانية وقطعت تقدم ست مجموعات من مشاة العدو قرب مدينة أوروجايني في جمهورية دونيتسك.
وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي التابع لقوات "فوستوك"، لوكالة "سبوتنيك": "نفذت وحدات المجموعة العسكرية 'فوستوك' بالتعاون مع القوات الفنية والجوية هجمات نارية على العدو في منطقة أوروجايني".
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وأضاف تشيخوف: "تمكنت القوات الروسية خلال المعركة من اكتشاف وقمع أكثر من عشرين موقعًا قتاليًا وتجمعًا للقوات العسكرية الأوكرانية".
وتابع رئيس المركز الصحفي: "تم منع تقدم ست مجموعات من مشاة العدو، وتم تدمير مدرعة قتالية وناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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