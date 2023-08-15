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https://sputnikarabic.ae/20230815/الحرس-الثوري-الإيراني-يتهم-إسرائيل-بـالارتباط-بمنفذ-الهجوم-على-مرقد-ديني-في-شيراز-1080098822.html
الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل بـ"الارتباط" بمنفذ الهجوم على مرقد ديني في شيراز
الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل بـ"الارتباط" بمنفذ الهجوم على مرقد ديني في شيراز
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي على مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران، متهما إسرائيل بالارتباط بمنفذ... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:07+0000
2023-08-15T12:07+0000
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وقال يد الله بوعلي، قائد فيلق "فجر فارس" بالحرس الثوري، في تصريحات له، إن "المهاجم كان ينشط في إطار شبكة تعمل في عدة بلدان"، مضيفا أن "هذه الشبكة مرتبطة بلا شك بإسرائيل وتمركزت في شيراز قبل شهر واتخذت الترتيبات اللازمة".وأعلن القائد في الحرس الثوري، أنه تم "اعتقال أكثر من 10 أشخاص"، مشيرا إلى أن "منفذ الهجوم كان يحمل أفضل بندقية قنص"، على حد قوله.وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، عن اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم في التورط بالهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأحد، واستهدف مسجد وضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الإيراني، الأحد الماضي، عن تبني تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
https://sputnikarabic.ae/20230814/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-منفذي-هجوم-شيراز-الإرهابي-برد-حاسم-وحازم-1080068502.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل بـ"الارتباط" بمنفذ الهجوم على مرقد ديني في شيراز

12:07 GMT 15.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي على مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران، متهما إسرائيل بالارتباط بمنفذ الهجوم.
وقال يد الله بوعلي، قائد فيلق "فجر فارس" بالحرس الثوري، في تصريحات له، إن "المهاجم كان ينشط في إطار شبكة تعمل في عدة بلدان"، مضيفا أن "هذه الشبكة مرتبطة بلا شك بإسرائيل وتمركزت في شيراز قبل شهر واتخذت الترتيبات اللازمة".
وأعلن القائد في الحرس الثوري، أنه تم "اعتقال أكثر من 10 أشخاص"، مشيرا إلى أن "منفذ الهجوم كان يحمل أفضل بندقية قنص"، على حد قوله.
ثقوب رصاص في موقع هجوم إطلاق نار على ضريح شاه جراغ الإيراني في مدينة شيراز، إيران، 13 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
الحرس الثوري الإيراني يتوعد منفذي "هجوم شيراز الإرهابي" برد حاسم وحازم
أمس, 14:54 GMT
وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، عن اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم في التورط بالهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأحد، واستهدف مسجد وضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران.
وأعلن التلفزيون الإيراني، الأحد الماضي، عن تبني تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
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