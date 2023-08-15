https://sputnikarabic.ae/20230815/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-الجنائية-الدولية-بالخروج-عن-صمتها-ومحاكمة-مجرمي-الحرب-الإسرائيليين-1080093428.html

الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة "مجرمي الحرب الإسرائيليين"

الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة "مجرمي الحرب الإسرائيليين"

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات الاقتحامات الوحشية الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية". 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T09:46+0000

2023-08-15T09:46+0000

2023-08-15T09:46+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/72/1020667298_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_bbb96e9ef5fc43810a012235b9540cef.jpg

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "جريمة اقتحام مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا صباح اليوم، جريمة حرب ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارح القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا".كما اعتبرت "جريمة أريحا ردا إسرائيليا رسميا على القمة الثلاثية التي عقدت في مصر بين فلسطين ومصر والأردن، وردا إسرائيليا كذلك على جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وانعكاس لفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، التي تأتي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.وأكد البيان، أن الخارجية الفلسطينية "ستتابع هذه الجرائم اسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية"، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة أريحا بالضفة الغربيةوقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الطفل قصي عمر سليمان الولجي (16 عاماً) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما)، مما أدى إلى مقتلهما، وذلك خلال العدوان على مخيم "عقبة جبر" في أريحا فجر اليوم".وكان شاب فلسطيني لقي مصرعه، الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب نابلس.وصرحت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن مقتله، مشيرة إلى أنه من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الشاباك اعتقلا "خلية" فسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنشط في مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، خططت لتنفيذ عمليات.وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر قضية "الخلية" الفلسطينية رغم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية، على خلفية تخطيطهم لهجمات بتوجيه من شخص يدعى، علام الكعبي، تم ترحيله إلى قطاع غزة، وهو القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسير محرر في صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، التي تم توقيعها في العام 2011، ويتواجد حاليا في لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20230814/قمة-العلمين-قادة-مصر-وفلسطين-والأردن-يؤكدون-ضرورة-إنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-للأراضي-الفلسطينية-1080065678.html

https://sputnikarabic.ae/20230813/فلسطين-ترحب-بقرار-السعودية-تعيين-سفير-لديها-وقنصلا-عاما-في-القدس-1080019092.html

https://sputnikarabic.ae/20230704/فلسطين-توجه-رسائل-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-1078705164.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي