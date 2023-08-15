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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لتنفيذ-هجوم-بطائرة-مسيرة-فوق-بيلغورود-1080114359.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة فوق بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة فوق بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط عملا إرهابيا أوكرانيا بطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، دون وقوع خسائر أو أضرار. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T15:25+0000
2023-08-15T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم عند الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتابع البيان: "تم رصد الطائرة دون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات أو خسائر مادية نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230813/قدرات-خارقة-لنظام-الدفاع-الجوي-الروسي-تونغوسكا-1080031985.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة فوق بيلغورود

15:25 GMT 15.08.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط عملا إرهابيا أوكرانيا بطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، دون وقوع خسائر أو أضرار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم عند الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتابع البيان: "تم رصد الطائرة دون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات أو خسائر مادية نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".
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ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
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