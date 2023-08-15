https://sputnikarabic.ae/20230815/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لتنفيذ-هجوم-بطائرة-مسيرة-فوق-بيلغورود-1080114359.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة فوق بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة فوق بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط عملا إرهابيا أوكرانيا بطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، دون وقوع خسائر أو أضرار. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T15:25+0000
2023-08-15T15:25+0000
2023-08-15T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم عند الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتابع البيان: "تم رصد الطائرة دون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات أو خسائر مادية نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230813/قدرات-خارقة-لنظام-الدفاع-الجوي-الروسي-تونغوسكا-1080031985.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة فوق بيلغورود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط عملا إرهابيا أوكرانيا بطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، دون وقوع خسائر أو أضرار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم عند الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتابع البيان: "تم رصد الطائرة دون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات أو خسائر مادية نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار
، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.