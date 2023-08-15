عربي
https://sputnikarabic.ae/20230815/الصحة-العالمية-توضح-عدد-الدول-التي-سجلت-الإصابة-بمتحور-كورونا-الجديد-إي-جي-5-1080097349.html
الصحة العالمية توضح عدد الدول التي سجلت الإصابة بمتحور "كورونا" الجديد "إي جي .5"
الصحة العالمية توضح عدد الدول التي سجلت الإصابة بمتحور "كورونا" الجديد "إي جي .5"
كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، ريانة بو حاقة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 آلاف حالة بالمتحور الجديد لـ(كوفيد-19)، الذي يحمل اسم "إي جي .5"، مؤكدة أنه... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T11:08+0000
2023-08-15T11:08+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
العالم
منظمة الصحة العالمية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104499/28/1044992810_0:54:1602:955_1920x0_80_0_0_0817045de6eb3124ecb02e2889bc6a42.jpg
وأشارت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، إلى أن هذه الآلاف من الإصابات بالمتحور الجديد، تم تسجيلها في 52 دولة حول العالم.كما لفتت بو حاقة إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون من علل صحية، أو أمراض مزمنة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والرئة، والسرطان، لدى جميع الأعمار، لكونهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالمتحور.وردا على سؤال بشأن أبرز أعراض الإصابة بمتحور "إي جي .5"، أوضحت أنه لا يختلف عن أعراض الإصابة بالسلالات السابقة لـ(كوفيد-19)، مثل والتعب والإسهال وضيق النفس، وارتفاع درجة الحرارة، والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف، والسعال وآلام الجسد والعضلات، وانخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابات الشديدة.وحذرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، من أن المتحور الجديد "إي جي .5"، يملك القدرة على إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ"كورونا"، وذلك لأنه لديه خصائص الهروب المناعي. يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أضافت متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا، والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو/ تموز الماضي.وأكدت المنظمة أيضاً أن "كوفيد-19" لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، في 5 مايو/أيار الماضي"، مشيرة إلى "زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده، منذ 9 أغسطس/آب، في 48 دولة.إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية، السلالة "إي.جي.5" من فيروس "كورونا" المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام".وفي تقييم مخاطر السلالة، قالت المنظمة: "لا تشير الأدلة المتاحة إجمالًا إلى أن السلالة "إي.جي.5" تشكل خطرًا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليًا المتحورة من "أوميكرون".يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي جائحة كورونا، في مارس 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو من العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230810/الصحة-العالمية-تكشف-مدى-خطورة-متحور-كورونا-الجديد-وأبرز-أعراضه-1079933627.html
https://sputnikarabic.ae/20230727/بايدن-في-أحدث-زلاته-100-أمريكي-توفوا-إثر-كورونا-وقضينا-على-السرطان-فيديو-1079464949.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104499/28/1044992810_129:0:1474:1009_1920x0_80_0_0_1e9861b136d8ba7e863355dfb2bca212.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, منظمة الصحة العالمية, الأخبار
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, منظمة الصحة العالمية, الأخبار

الصحة العالمية توضح عدد الدول التي سجلت الإصابة بمتحور "كورونا" الجديد "إي جي .5"

11:08 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Press Service of the Moscow Department of Health / الانتقال إلى بنك الصورمستشفى كوموناركا للمصابين بفيروس كورونا، ومرضى "كوفيد 19" في موسكو، مارس 2020
مستشفى كوموناركا للمصابين بفيروس كورونا، ومرضى كوفيد 19 في موسكو، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مستشفى كوموناركا للمصابين بفيروس كورونا، ومرضى "كوفيد 19" في موسكو، مارس 2020
© Sputnik . Press Service of the Moscow Department of Health
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، ريانة بو حاقة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 آلاف حالة بالمتحور الجديد لـ(كوفيد-19)، الذي يحمل اسم "إي جي .5"، مؤكدة أنه يتمتع بزيادة الانتشار وسرعة النمو.
وأشارت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، إلى أن هذه الآلاف من الإصابات بالمتحور الجديد، تم تسجيلها في 52 دولة حول العالم.
كما لفتت بو حاقة إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون من علل صحية، أو أمراض مزمنة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والرئة، والسرطان، لدى جميع الأعمار، لكونهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالمتحور.
وردا على سؤال بشأن أبرز أعراض الإصابة بمتحور "إي جي .5"، أوضحت أنه لا يختلف عن أعراض الإصابة بالسلالات السابقة لـ(كوفيد-19)، مثل والتعب والإسهال وضيق النفس، وارتفاع درجة الحرارة، والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف، والسعال وآلام الجسد والعضلات، وانخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابات الشديدة.
وحذرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، من أن المتحور الجديد "إي جي .5"، يملك القدرة على إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ"كورونا"، وذلك لأنه لديه خصائص الهروب المناعي.
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
الصحة العالمية تكشف مدى خطورة متحور كورونا الجديد وأبرز أعراضه
10 أغسطس, 08:49 GMT
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أضافت متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا، والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو/ تموز الماضي.
وأكدت المنظمة أيضاً أن "كوفيد-19" لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، في 5 مايو/أيار الماضي"، مشيرة إلى "زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده، منذ 9 أغسطس/آب، في 48 دولة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
بايدن في أحدث زلاته: 100 أمريكي توفوا إثر كورونا وقضينا على السرطان... فيديو
27 يوليو, 11:39 GMT
إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية، السلالة "إي.جي.5" من فيروس "كورونا" المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام".

وفي تقييم مخاطر السلالة، قالت المنظمة: "لا تشير الأدلة المتاحة إجمالًا إلى أن السلالة "إي.جي.5" تشكل خطرًا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليًا المتحورة من "أوميكرون".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي جائحة كورونا، في مارس 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو من العام الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала