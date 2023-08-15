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الصومال... مقتل 5 إرهابيين من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
الصومال... مقتل 5 إرهابيين من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 عناصر من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وإصابة آخرين... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T10:48+0000
2023-08-15T11:08+0000
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وقال نائب وزير الإعلام بالحكومة الصومالية، عبد الرحمن يوسف عدالة، في تصريحات لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، بأن القوات المشتركة دمرت القواعد الإرهابية في منطقة تبعد 35 كيلومترا جنوب بلدة غالكاد، في منطقة غالجودود، الواقعة تحت سيطرة ولاية غالمودوغ في الصومال.وأضاف أن الجيش الوطني والقوى الإقليمية والشركاء الدوليين ملتزمون بالقضاء على الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن.يأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الصومالي، يوم الأحد الماضي، عن قتله 18 عنصرا من حركة "الشباب".وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، لقي أكثر من 60 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية مصرعهم، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية، في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230711/بعد-تسلمها-المهام-الأمنية-والعسكرية-من-أتميس-هل-تنجح-الحكومة-الصومالية-في-مواجهة-حركة-الشباب-1078963680.html
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصومال... مقتل 5 إرهابيين من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد

10:48 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 15.08.2023)
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
حركة الشباب الصومالية
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 عناصر من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وإصابة آخرين منهم، خلال عملية عسكرية في ولاية غلمدغ وسط الصومال.
وقال نائب وزير الإعلام بالحكومة الصومالية، عبد الرحمن يوسف عدالة، في تصريحات لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، بأن القوات المشتركة دمرت القواعد الإرهابية في منطقة تبعد 35 كيلومترا جنوب بلدة غالكاد، في منطقة غالجودود، الواقعة تحت سيطرة ولاية غالمودوغ في الصومال.
وأضاف أن الجيش الوطني والقوى الإقليمية والشركاء الدوليين ملتزمون بالقضاء على الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن.
يأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الصومالي، يوم الأحد الماضي، عن قتله 18 عنصرا من حركة "الشباب".
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11 يوليو, 17:04 GMT
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، لقي أكثر من 60 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية مصرعهم، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية، في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
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