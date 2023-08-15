https://sputnikarabic.ae/20230815/الطيران-الاستراتيجي-الأمريكي-يكثف-عملياته-الاستطلاعية-قرب-حدود-روسيا-والصين-1080115973.html
الطيران الاستراتيجي الأمريكي يكثف عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا والصين
الطيران الاستراتيجي الأمريكي يكثف عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا والصين
قال رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الاستراتيجي الأمريكي كثف نشاطه الاستطلاعي بالقرب من حدود روسيا... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:00+0000
2023-08-15T16:00+0000
2023-08-15T16:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103965/51/1039655175_0:191:2100:1372_1920x0_80_0_0_754be325dd6a94cd72f6de17e8d72a74.jpg
وأضاف كوستيوكوف في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن الطيران الأمريكي نفذ 77 طلعة استطلاعية هذا العام، وهذا يزيد عن طلعاته طيلة عام 2022.وأوضح أن كثافة رحلات الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية، ازدادت، خلال العامين الماضيين، أكثر من 20 في المئة، لتصل إلى 920 طلعة جوية في السنة.وانطلقت اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس/آب فعاليات مؤتمر موسكو للأمن الدولي بنسخته الـ11.ويعد المؤتمر واحدًا من أهم وأبرز المؤتمرات والمنتديات السنوية العالمية، التي تناقش القضايا العسكرية والأمنية، ويجمع المؤتمر بين ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين.وتستضيف روسيا المؤتمر بهدف معالجة مشكلات الاستقرار العالمي والإقليمي، فضلاً عن مختلف جوانب الأمن في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/صحيفة-روسيا-وجهت-ضربة-لـالناتو-لم-يفعلها-أحد-من-قبل-1080105382.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103965/51/1039655175_10:0:2091:1561_1920x0_80_0_0_588cc00d895a41182ba87857d584b778.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الطيران الاستراتيجي الأمريكي يكثف عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا والصين
تابعنا عبر
قال رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الاستراتيجي الأمريكي كثف نشاطه الاستطلاعي بالقرب من حدود روسيا والصين.
وأضاف
كوستيوكوف في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن الطيران الأمريكي نفذ 77 طلعة استطلاعية هذا العام، وهذا يزيد عن طلعاته طيلة عام 2022.
وأوضح أن كثافة رحلات الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية، ازدادت، خلال العامين الماضيين، أكثر من 20 في المئة، لتصل إلى 920 طلعة جوية في السنة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس/آب فعاليات مؤتمر موسكو للأمن الدولي
بنسخته الـ11.
ويعد المؤتمر واحدًا من أهم وأبرز المؤتمرات والمنتديات السنوية العالمية، التي تناقش القضايا العسكرية والأمنية، ويجمع المؤتمر بين ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين.
وتستضيف روسيا
المؤتمر بهدف معالجة مشكلات الاستقرار العالمي والإقليمي، فضلاً عن مختلف جوانب الأمن في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا.