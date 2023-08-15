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https://sputnikarabic.ae/20230815/الطيران-الاستراتيجي-الأمريكي-يكثف-عملياته-الاستطلاعية-قرب-حدود-روسيا-والصين-1080115973.html
الطيران الاستراتيجي الأمريكي يكثف عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا والصين
الطيران الاستراتيجي الأمريكي يكثف عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا والصين
قال رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الاستراتيجي الأمريكي كثف نشاطه الاستطلاعي بالقرب من حدود روسيا... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:00+0000
2023-08-15T16:00+0000
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وأضاف كوستيوكوف في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن الطيران الأمريكي نفذ 77 طلعة استطلاعية هذا العام، وهذا يزيد عن طلعاته طيلة عام 2022.وأوضح أن كثافة رحلات الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية، ازدادت، خلال العامين الماضيين، أكثر من 20 في المئة، لتصل إلى 920 طلعة جوية في السنة.وانطلقت اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس/آب فعاليات مؤتمر موسكو للأمن الدولي بنسخته الـ11.ويعد المؤتمر واحدًا من أهم وأبرز المؤتمرات والمنتديات السنوية العالمية، التي تناقش القضايا العسكرية والأمنية، ويجمع المؤتمر بين ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين.وتستضيف روسيا المؤتمر بهدف معالجة مشكلات الاستقرار العالمي والإقليمي، فضلاً عن مختلف جوانب الأمن في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/صحيفة-روسيا-وجهت-ضربة-لـالناتو-لم-يفعلها-أحد-من-قبل-1080105382.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الطيران الاستراتيجي الأمريكي يكثف عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا والصين

16:00 GMT 15.08.2023
© Photo / Public domain/U.S. Air Forceطائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ OC-135B"
طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ OC-135B - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo / Public domain/U.S. Air Force
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قال رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الاستراتيجي الأمريكي كثف نشاطه الاستطلاعي بالقرب من حدود روسيا والصين.
وأضاف كوستيوكوف في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن الطيران الأمريكي نفذ 77 طلعة استطلاعية هذا العام، وهذا يزيد عن طلعاته طيلة عام 2022.
وأوضح أن كثافة رحلات الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية، ازدادت، خلال العامين الماضيين، أكثر من 20 في المئة، لتصل إلى 920 طلعة جوية في السنة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس/آب فعاليات مؤتمر موسكو للأمن الدولي بنسخته الـ11.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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13:21 GMT
ويعد المؤتمر واحدًا من أهم وأبرز المؤتمرات والمنتديات السنوية العالمية، التي تناقش القضايا العسكرية والأمنية، ويجمع المؤتمر بين ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين.
وتستضيف روسيا المؤتمر بهدف معالجة مشكلات الاستقرار العالمي والإقليمي، فضلاً عن مختلف جوانب الأمن في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
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