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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لعبور-نهر-دنيبر--1080097911.html
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" رومان كودريان، أن القوات الروسية أحبطت محاولة مجموعة مخربين أوكرانية لعبور نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T11:35+0000
2023-08-15T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كودريان: "في منطقة معسكرات كازاتشي، أحبط الجنود الروس محاولة لنقل مجموعة تخريبية من القوات المسلحة الأوكرانية على متن قارب سريع".كما قامت القوات الروسية بتدمير مدفع هاوتزر 155 ملم من طراز M-777 صناعة أمريكية في ضواحي قرية تومينا بالكا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مروحية-روسية-تنفذ-إنزالا-على-سفينة-سوكرا-أوكان-المتجهة-إلى-ميناء-إسماعيل-الأوكراني-فيديو--1080097091.html
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روسيا

القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر

11:35 GMT 15.08.2023
© Sputnikإحباط هجوم أوكاترني تم بزوارق عن طريق نهر دنيبر
إحباط هجوم أوكاترني تم بزوارق عن طريق نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
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أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" رومان كودريان، أن القوات الروسية أحبطت محاولة مجموعة مخربين أوكرانية لعبور نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقال كودريان: "في منطقة معسكرات كازاتشي، أحبط الجنود الروس محاولة لنقل مجموعة تخريبية من القوات المسلحة الأوكرانية على متن قارب سريع".

وأكد المتحدث أنه "تم تدمير الزورق بنجاح بنيران المدفعية الساحلية".

طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مروحية روسية تنفذ إنزالا على سفينة "سوكرا أوكان" المتجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني... فيديو
10:37 GMT

بالإضافة إلى ذلك، حددت مدفعية مجموعة "دنيبر" وأطقم طائرات لانتسيت ثلاث قذائف هاون من عيار 120 ملم ودمرتها مع أفرادها بالقرب من قرية بوناتوفكا.

كما قامت القوات الروسية بتدمير مدفع هاوتزر 155 ملم من طراز M-777 صناعة أمريكية في ضواحي قرية تومينا بالكا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:11 GMT
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