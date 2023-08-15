https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تدمر-3-مدرعات-جديدة-لـالناتو-لم-ترصد-من-قبل-فيديو--1080109499.html
القوات الروسية تدمر 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل... فيديو
القوات الروسية تدمر 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل... فيديو
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري بأن القوات الروسية دمرت 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:58+0000
2023-08-15T14:58+0000
2023-08-15T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ولفتت المصادر إلى أن المعدات لم يتم استخدامها من قبل خلال ما يسمى الهجوم المضاد وهي حاملة الجند المدرعة الأمريكية "إم 1126 سترايكر"، ومركبة المشاة القتالية الألمانية "ماردر 1 إيه 3" و"روسوماك" البولندية.وبيّنت صحيفة "روسكي أروجي" أن حاملة الجند المدرعة الأمريكية كانت تتحرك بسرعة عالية عندما تجاوزتها طائرة دون طيار "لانسيت" كاميكازي ودمرتها.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230815/دبابات-روسية-تفاجئ-تحصينات-أوكرانية-متخفية-وتدمرها-بقذائف-خارقة-فيديو-1080107683.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل... فيديو
14:58 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري بأن القوات الروسية دمرت 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل.
ولفتت المصادر إلى أن المعدات لم يتم استخدامها من قبل خلال ما يسمى الهجوم المضاد وهي حاملة الجند المدرعة الأمريكية "إم 1126 سترايكر"، ومركبة المشاة القتالية الألمانية "ماردر 1 إيه 3" و"روسوماك" البولندية.
وبيّنت صحيفة "روسكي أروجي"
أن حاملة الجند المدرعة الأمريكية كانت تتحرك بسرعة عالية عندما تجاوزتها طائرة دون طيار "لانسيت" كاميكازي ودمرتها.
وبينت الصحيفة أن مركبة المشاة القتالية الألمانية "ماردر 1 إيه 3" احترقت خلال معركة ليلية.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.