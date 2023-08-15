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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تدمر-3-مدرعات-جديدة-لـالناتو-لم-ترصد-من-قبل-فيديو--1080109499.html
القوات الروسية تدمر 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل... فيديو
القوات الروسية تدمر 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل... فيديو
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري بأن القوات الروسية دمرت 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:58+0000
2023-08-15T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ولفتت المصادر إلى أن المعدات لم يتم استخدامها من قبل خلال ما يسمى الهجوم المضاد وهي حاملة الجند المدرعة الأمريكية "إم 1126 سترايكر"، ومركبة المشاة القتالية الألمانية "ماردر 1 إيه 3" و"روسوماك" البولندية.وبيّنت صحيفة "روسكي أروجي" أن حاملة الجند المدرعة الأمريكية كانت تتحرك بسرعة عالية عندما تجاوزتها طائرة دون طيار "لانسيت" كاميكازي ودمرتها.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230815/دبابات-روسية-تفاجئ-تحصينات-أوكرانية-متخفية-وتدمرها-بقذائف-خارقة-فيديو-1080107683.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل... فيديو

14:58 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 15.08.2023)
© AP Photo / Mindaugas Kulbisمدرعة سترايكر الأمريكية
مدرعة سترايكر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري بأن القوات الروسية دمرت 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل.
ولفتت المصادر إلى أن المعدات لم يتم استخدامها من قبل خلال ما يسمى الهجوم المضاد وهي حاملة الجند المدرعة الأمريكية "إم 1126 سترايكر"، ومركبة المشاة القتالية الألمانية "ماردر 1 إيه 3" و"روسوماك" البولندية.
وبيّنت صحيفة "روسكي أروجي" أن حاملة الجند المدرعة الأمريكية كانت تتحرك بسرعة عالية عندما تجاوزتها طائرة دون طيار "لانسيت" كاميكازي ودمرتها.
دبابات روسية من طراز تي 72 تستهدف مقرات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات روسية تفاجئ تحصينات أوكرانية متخفية وتدمرها بقذائف خارقة... فيديو
14:17 GMT

وبينت الصحيفة أن مركبة المشاة القتالية الألمانية "ماردر 1 إيه 3" احترقت خلال معركة ليلية.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMT
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