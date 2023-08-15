https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تضرب-المواقع-الخلفية-للقوات-الأوكرانية-في-محور-زابوروجيه--1080093629.html
القوات الروسية تضرب المواقع الخلفية للقوات الأوكرانية في محور زابوروجيه
القوات الروسية تضرب المواقع الخلفية للقوات الأوكرانية في محور زابوروجيه
كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات الروسية بتوجيه مجموعة ضربات استهدفت المواقع الخلفية للقوات الأوكرانية في مقاطعة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T10:01+0000
2023-08-15T10:01+0000
2023-08-15T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال روغوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "عمل رجالنا على (ضرب) مستودعات ومواقع للقوات الأوكرانية المتواجدة في العمق".وأشار روغوف، إلى أن أحد الصواريخ الروسية ضربت مستودع ذخيرة أوكراني في ضواحي مدينة زابوروجيه.وقال باليتسكي في بيان نشره على قناته في تلغرام، إن "خسائر العدو هائلة"، وإن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين قد تم تحييده على محور زابوروجيه.وبين باليتسكي حصيلة الخسائر الأوكرانية على المحور، وقال: "خلال هذه الليلة وحدها، بلغت خسائر العدو في اتجاه زابوروجيه 95 جنديًا و6 دبابات أجنبية و4 عربات قتال مشاة و5 طائرات بدون طيار هجومية. هذه هي نتائج أوامرهم (نظام كييف)، وهذا يحدث كل يوم تقريبا ".
https://sputnikarabic.ae/20230815/انقشاع-الليل-يكشف-عن-خسارة-أوكرانية-ضخمة-على-محور-زابوروجيه--1080091400.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تضرب المواقع الخلفية للقوات الأوكرانية في محور زابوروجيه
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كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات الروسية بتوجيه مجموعة ضربات استهدفت المواقع الخلفية للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "عمل رجالنا على (ضرب) مستودعات ومواقع للقوات الأوكرانية المتواجدة في العمق".
وبين روغوف أن مهمة هذه العمليات هي "تعطيل نقل الأسلحة والذخيرة إلى الخطوط الأمامية".
وأشار روغوف، إلى أن أحد الصواريخ الروسية ضربت مستودع ذخيرة أوكراني في ضواحي مدينة زابوروجيه.
وكشف القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن خسائر ضخمة تكبدتها القوات الأوكرانية ليلا.
وقال باليتسكي في بيان نشره على قناته في تلغرام، إن "خسائر العدو هائلة"، وإن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين قد تم تحييده على محور
زابوروجيه.
وبين باليتسكي حصيلة الخسائر الأوكرانية على المحور، وقال: "خلال هذه الليلة وحدها، بلغت خسائر العدو في اتجاه زابوروجيه 95 جنديًا و6 دبابات أجنبية و4 عربات قتال مشاة و5 طائرات بدون طيار هجومية. هذه هي نتائج أوامرهم (نظام كييف)، وهذا يحدث كل يوم تقريبا ".