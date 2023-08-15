عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تضرب-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالحرب-الإلكترونية-1080106597.html
القوات الروسية تضرب مركزا أوكرانيا للتحكم بالحرب الإلكترونية
القوات الروسية تضرب مركزا أوكرانيا للتحكم بالحرب الإلكترونية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي ضربا مركز التحكم الأوكراني للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي في كراماتورسك. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:02+0000
2023-08-15T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502897_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2547a77598d9d15f943a6bfc00de7ebb.jpg
وبحسب الإدارة العسكرية، قامت القوات العملياتية والتكتيكية بالتنسيق مع طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية باستهداف تجمعات القوات الأوكرانية التابعة للفرقة 172.كما أشارت الدفاع في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز قيادة للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة لواء المدفعية 43 للجيش المسلح. وقالت الوزارة في بيانها ان "القوات الاوكرانية استهدفت بلدة أوميلنيك بمقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230815/صحيفة-روسيا-وجهت-ضربة-لـالناتو-لم-يفعلها-أحد-من-قبل-1080105382.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502897_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cd3123b3e3d95397aa11bfb852551b3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تضرب مركزا أوكرانيا للتحكم بالحرب الإلكترونية

14:02 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي ضربا مركز التحكم الأوكراني للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي في كراماتورسك.
وبحسب الإدارة العسكرية، قامت القوات العملياتية والتكتيكية بالتنسيق مع طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية باستهداف تجمعات القوات الأوكرانية التابعة للفرقة 172.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: روسيا وجهت ضربة لـ"الناتو" لم يفعلها أحد من قبل
13:21 GMT
كما أشارت الدفاع في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز قيادة للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة لواء المدفعية 43 للجيش المسلح.
وقالت الوزارة في بيانها ان "القوات الاوكرانية استهدفت بلدة أوميلنيك بمقاطعة زابوروجيه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала