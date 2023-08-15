https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تضرب-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالحرب-الإلكترونية-1080106597.html

القوات الروسية تضرب مركزا أوكرانيا للتحكم بالحرب الإلكترونية

القوات الروسية تضرب مركزا أوكرانيا للتحكم بالحرب الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي ضربا مركز التحكم الأوكراني للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي في كراماتورسك. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T14:02+0000

2023-08-15T14:02+0000

2023-08-15T14:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502897_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2547a77598d9d15f943a6bfc00de7ebb.jpg

وبحسب الإدارة العسكرية، قامت القوات العملياتية والتكتيكية بالتنسيق مع طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية باستهداف تجمعات القوات الأوكرانية التابعة للفرقة 172.كما أشارت الدفاع في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز قيادة للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة لواء المدفعية 43 للجيش المسلح. وقالت الوزارة في بيانها ان "القوات الاوكرانية استهدفت بلدة أوميلنيك بمقاطعة زابوروجيه".

https://sputnikarabic.ae/20230815/صحيفة-روسيا-وجهت-ضربة-لـالناتو-لم-يفعلها-أحد-من-قبل-1080105382.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا