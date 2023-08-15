https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تضرب-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالحرب-الإلكترونية-1080106597.html
القوات الروسية تضرب مركزا أوكرانيا للتحكم بالحرب الإلكترونية
القوات الروسية تضرب مركزا أوكرانيا للتحكم بالحرب الإلكترونية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي ضربا مركز التحكم الأوكراني للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي في كراماتورسك. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:02+0000
2023-08-15T14:02+0000
2023-08-15T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب الإدارة العسكرية، قامت القوات العملياتية والتكتيكية بالتنسيق مع طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية باستهداف تجمعات القوات الأوكرانية التابعة للفرقة 172.كما أشارت الدفاع في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز قيادة للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة لواء المدفعية 43 للجيش المسلح. وقالت الوزارة في بيانها ان "القوات الاوكرانية استهدفت بلدة أوميلنيك بمقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230815/صحيفة-روسيا-وجهت-ضربة-لـالناتو-لم-يفعلها-أحد-من-قبل-1080105382.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا
القوات الروسية تضرب مركزا أوكرانيا للتحكم بالحرب الإلكترونية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والطيران الروسي ضربا مركز التحكم الأوكراني للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي في كراماتورسك.
وبحسب الإدارة العسكرية، قامت القوات العملياتية والتكتيكية بالتنسيق مع طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية باستهداف تجمعات القوات الأوكرانية التابعة للفرقة 172.
كما أشارت الدفاع في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز قيادة للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع ذخيرة لواء المدفعية 43 للجيش المسلح.
وقالت الوزارة في بيانها ان "القوات الاوكرانية استهدفت بلدة أوميلنيك بمقاطعة زابوروجيه".