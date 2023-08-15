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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/انقشاع-الليل-يكشف-عن-خسارة-أوكرانية-ضخمة-على-محور-زابوروجيه--1080091400.html
انقشاع الليل يكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة على محور زابوروجيه
انقشاع الليل يكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة على محور زابوروجيه
كشف القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن خسائر ضخمة تكبدتها القوات الأوكرانية ليلا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T08:52+0000
2023-08-15T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال باليتسكي في بيان نشره على قناته في تلغرام، إن "خسائر العدو هائلة"، وإن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين قد تم تحييده على محور زابوروجيه.وأضاف "اكتشفت وحداتنا صباح اليوم حركة مجموعة استطلاع للعدو التي كانت تتحرك في اتجاه رابوتينو. وبعد ذلك حاول التجمع المكون من دبابتين و4 عربات قتال مشاة القيام بعمليات هجومية".
https://sputnikarabic.ae/20230815/الجيش-الروسى-يدمر-أكثر-من-20-موقعا-للقوات-الأوكرانية-قرب-مدينة-أوروجايني-بجمهورية-دونيتسك-1080086057.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

انقشاع الليل يكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة على محور زابوروجيه

08:52 GMT 15.08.2023
© Photoمدرعة أوكرانية مدمرة بمسيرة روسية
مدرعة أوكرانية مدمرة بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo
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كشف القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن خسائر ضخمة تكبدتها القوات الأوكرانية ليلا.
وقال باليتسكي في بيان نشره على قناته في تلغرام، إن "خسائر العدو هائلة"، وإن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين قد تم تحييده على محور زابوروجيه.
وكشف باليتسكي عن حصيلة الخسائر الأوكرانية على المحور، وقال: "خلال هذه الليلة وحدها، بلغت خسائر العدو في اتجاه زابوروجيه 95 جنديًا و6 دبابات أجنبية و4 عربات قتال مشاة و5 طائرات بدون طيار هجومية. هذه هي نتائج أوامرهم (نظام كييف)، وهذا يحدث كل يوم تقريبا ".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسى يدمر أكثر من 20 موقعا للقوات الأوكرانية قرب مدينة أوروجايني بجمهورية دونيتسك
03:26 GMT

وبين باليتسكي أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا توقف محاولات الهجوم، حيث تقوم بشكل شبه يومي بإلقاء ما بين 40 إلى 100 شخص ليتم تحييدهم. وفي الوقت نفسه، لا يعود أكثر من 20٪ إلى مواقعهم وتقريباً لا تعود أي معدات.

وأضاف "اكتشفت وحداتنا صباح اليوم حركة مجموعة استطلاع للعدو التي كانت تتحرك في اتجاه رابوتينو. وبعد ذلك حاول التجمع المكون من دبابتين و4 عربات قتال مشاة القيام بعمليات هجومية".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT
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