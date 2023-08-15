https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-المناقشات-حول-الأمن-مهمة-ومعظم-الدول-مستعدة-للدفاع-عن-سيادتها-1080088501.html
بوتين: المناقشات حول الأمن مهمة ومعظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها
بوتين: المناقشات حول الأمن مهمة ومعظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في كلمة له أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن المناقشات المفتوحة حول هذا الموضوع مهمة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:35+0000
2023-08-15T07:35+0000
2023-08-15T07:39+0000
روسيا
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وقال بوتين في كلمته، لقد "اجتمع ممثلو وزارات الدفاع والدبلوماسيين والخبراء مرة أخرى في موسكو لمناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي". وأشار بوتين إلى أن العالم متعدد الأقطاب يتشكل باستمرار في وقتنا الحالي. وقال:وبين الرئيس الروسي أن هذه المبادئ يمكن أن تصبح أساسا مهما للتنمية العالمية المستقرة والتقدمية، من أجل حل عادل، والأهم من ذلك، حقيقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، ولتحسين نوعية حياة ورفاهية الملايين من الناس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: المناقشات حول الأمن مهمة ومعظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها
07:35 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 07:39 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في كلمة له أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن المناقشات المفتوحة حول هذا الموضوع مهمة في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مبينا أن معظم الدول اليوم مستعدة للدفاع عن سيادتها.
وقال بوتين في كلمته، لقد "اجتمع ممثلو وزارات الدفاع والدبلوماسيين والخبراء مرة أخرى في موسكو لمناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي".
"هذه المناقشات المفتوحة والصادقة وغير المنحازة مهمة للغاية ومطلوبة اليوم، لأننا جميعًا، المجتمع الدولي بأسره، ومعا بالتحديد، وعلى قدم المساواة، سيتعين علينا تشكيل المستقبل".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن العالم متعدد الأقطاب يتشكل باستمرار في وقتنا الحالي. وقال:
"معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وتقاليدها وثقافتها وأسلوب حياتها. ويجري تعزيز المراكز الاقتصادية والسياسية الجديدة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وبين الرئيس الروسي أن هذه المبادئ يمكن أن تصبح أساسا مهما للتنمية العالمية المستقرة والتقدمية، من أجل حل عادل، والأهم من ذلك، حقيقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، ولتحسين نوعية حياة ورفاهية الملايين من الناس.