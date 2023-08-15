https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-يناقش-مع-رئيس-مالي-الانتقالي-الوضع-في-النيجر-1080098610.html
بوتين يناقش مع رئيس مالي الانتقالي الوضع في النيجر
بوتين يناقش مع رئيس مالي الانتقالي الوضع في النيجر
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مالي الانتقالي، آسيمي غويتيا، ناقشا خلالها تطورات... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:04+0000
2023-08-15T12:04+0000
2023-08-15T12:04+0000
روسيا
أخبار مالي
النيجر
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078180147_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_4ae1113e6fe82ad988926b002863a00e.jpg
وذكر بيان صادر عن الكرملين أنه "بمبادرة من جانب مالي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا".وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشا الوضع في منطقة الساحل (الأفريقي)، وخاصة الوضع في النيجر، حيث أكد الجانبان أهمية حل الوضع "عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/لافروف-الغرب-يطالب-باستعادة-الديمقراطية-في-النيجر-ويتجاهل-انقلاب-كييف-عام-2014-1080092624.html
أخبار مالي
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078180147_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_358636b1cda9129dd144c26de3e1a05e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار مالي, النيجر, العالم
روسيا, أخبار مالي, النيجر, العالم
بوتين يناقش مع رئيس مالي الانتقالي الوضع في النيجر
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مالي الانتقالي، آسيمي غويتيا، ناقشا خلالها تطورات الوضع في النيجر.
وذكر بيان صادر عن الكرملين أنه "بمبادرة من جانب مالي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا".
وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشا الوضع في منطقة الساحل (الأفريقي)، وخاصة الوضع في النيجر، حيث أكد الجانبان أهمية حل الوضع "عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم
التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.