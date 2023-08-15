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بيونغ يانغ تحذر: اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بات مسألة وقت
بيونغ يانغ تحذر: اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بات مسألة وقت
حذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون-نام، من أن اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بات مسألة وقت فقط، وأن السؤال أصبح عمن سيبدؤها وتوقيتها. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T15:15+0000
2023-08-15T15:15+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لم يعد السؤال عن اندلاع حرب نووية في كوريا الشمالية يتعلق بما إذا كانت ستندلع، وإنما بمن سيبدؤها ومتى".وفي وقت سابق من اليوم، عارضت كوريا الشمالية، طلب أمريكا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان فيها.ووصفت بيونغ يانغ هذه الخطوة بأنها "انتهاك عنيف لكرامتها وسيادتها".
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العالم, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الشمالية

بيونغ يانغ تحذر: اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بات مسألة وقت

15:15 GMT 15.08.2023
© Photo / KCNAعرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية
عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo / KCNA
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حذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون-نام، من أن اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بات مسألة وقت فقط، وأن السؤال أصبح عمن سيبدؤها وتوقيتها.
وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لم يعد السؤال عن اندلاع حرب نووية في كوريا الشمالية يتعلق بما إذا كانت ستندلع، وإنما بمن سيبدؤها ومتى".

وأضاف أن الموقف السياسي والعسكري الراهن يظهر أن الدعوة إلى حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار "مفرغة من مضمونها" بسبب تصرفات أمريكا.

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وتابع: "نحن مقتنعون بشدة بأن حل أي مشكلات عبر الحوار والمفاوضات سيكون مستحيلًا ما لم تدرك أمريكا الفشل الذريع لسياستها العدوانية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وما لم تتخل بالكامل ودون رجعة عن نهجها الصدامي إلى الأبد".

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وفي وقت سابق من اليوم، عارضت كوريا الشمالية، طلب أمريكا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان فيها.
ووصفت بيونغ يانغ هذه الخطوة بأنها "انتهاك عنيف لكرامتها وسيادتها".
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