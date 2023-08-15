https://sputnikarabic.ae/20230815/تصويت-هل-يدق-تحذير-كوريا-الشمالية-من-اندلاع-حرب-نووية-ناقوس-الخطر-في-الأرض-1080112953.html
تصويت.. هل يدق تحذير كوريا الشمالية من اندلاع حرب نووية "ناقوس الخطر" في الأرض
تصويت.. هل يدق تحذير كوريا الشمالية من اندلاع حرب نووية "ناقوس الخطر" في الأرض
أطلق وزير الدفاع الكوري الشمالي هيون يونغ تشول، اليوم الثلاثاء، تحذيرا أكد فيه أن اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بات مسألة وقت فقط، مشيرًا إلى أن... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T15:08+0000
2023-08-15T15:08+0000
2023-08-15T15:08+0000
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وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لم يعد السؤال عن اندلاع حرب نووية في كوريا الشمالية يتعلق بما إذا كانت ستندلع، وإنما بمن سيبدؤها ومتى".برأيك، هل نشهد استخداما آخر للسلاح النووي في حاثة مؤسفة مشابهة لتلك التي شهدها العالم في اليابان؟وأضاف وزير الدفاع الكوري الشمالي أن الموقف السياسي والعسكري الراهن يظهر أن الدعوة إلى حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار "مفرغة من مضمونها" بسبب تصرفات الولايات المتحدة.وتابع هيون يونغ تشول "نحن مقتنعون بشدة بأن حل أي مشكلات عبر الحوار والمفاوضات سيكون مستحيلًا ما لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية فشل سياستها العدوانية الذريع تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وما لم تتخل بالكامل ودون رجعة عن نهجها الصدامي إلى الأبد".
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
تصويت.. هل يدق تحذير كوريا الشمالية من اندلاع حرب نووية "ناقوس الخطر" في الأرض
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أطلق وزير الدفاع الكوري الشمالي هيون يونغ تشول، اليوم الثلاثاء، تحذيرا أكد فيه أن اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بات مسألة وقت فقط، مشيرًا إلى أن السؤال أصبح عمن سيبدؤها وتوقيتها.
وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لم يعد السؤال عن اندلاع حرب نووية في كوريا الشمالية يتعلق بما إذا كانت ستندلع، وإنما بمن سيبدؤها ومتى".
برأيك، هل نشهد استخداما آخر للسلاح النووي في حاثة مؤسفة مشابهة لتلك التي شهدها العالم في اليابان؟
وأضاف وزير الدفاع الكوري الشمالي أن الموقف السياسي والعسكري الراهن يظهر أن الدعوة إلى حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار "مفرغة من مضمونها" بسبب تصرفات الولايات المتحدة.
وتابع هيون يونغ تشول "نحن مقتنعون بشدة بأن حل أي مشكلات عبر الحوار والمفاوضات سيكون مستحيلًا ما لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية فشل سياستها العدوانية الذريع تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وما لم تتخل بالكامل ودون رجعة عن نهجها الصدامي إلى الأبد".